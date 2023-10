Vissers schrikt van basisspeler Ajax: ‘Het lijkt zijn broer of achterneef wel’

Maandag, 2 oktober 2023 om 23:07 • Mart van Mourik

Willem Vissers is negatief verrast door het optreden van Josip Sutalo bij Ajax.

Te gast in het programma Voetbalpraat uit de journalist zijn onbegrip over de foutieve passes van de centrumverdediger, die in het eerste halfuur van het duel met RKC Waalwijk zeker vier levensgevaarlijke breedtepasses gaf.

“Ik vind het te ver gaan om te zeggen dat Ajax tekenen van herstel vertoonde”, stelt Vissers. “Ik vond wel dat ze af en toe wel een aardige aanval hadden. Maar er gebeuren zó veel rare dingen waarvan je denkt: hoe kan het in godsnaam?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Sutalo, de duurste aankoop in het hele Nederlandse voetbal, die geeft ballen over vier meter gewoon te hard of te zacht. Het lijkt wel alsof hij zijn broer gestuurd heeft, of zijn achterneef. Het is heel raar om te zien. Je ziet ook frustratie, want je ziet iemand als Berghuis boos in de lucht trappen na een foute bal”, besluit Vissers.

Collega-analist Kenneth Perez heeft een mogelijke verklaring voor het tegenvallende spel. “Zij moeten nu dingen doen waar ze niet voor gemaakt zijn. Dit zijn spelers die normaal gesproken de bal hebben en lekker tikken.”

“Ze moeten er steeds achteraan rennen, omdat Ajax dramatisch drukzet en ieder team daar doorheen kan spelen”, analyseert de oud-middenvelder. “Je moet nu dus alle dingen doe je eigenlijk niet kan. Daarom ziet het er niet uit.”

Afgelopen zondag liet Ibrahim Afellay in de uitzending van Studio Voetbal ook al weten dat hij verbaasd was over het zwakke optreden van Sutalo, die in zijn ogen een ‘bron van onrust’ is. RKC Waalwijk-spits Michiel Kramer, de tegenstander van zaterdag, sprak in Veronica Offside woorden van vergelijkbare strekking: “Hij maakte iedereen onzeker.”