Virtuele opstelling van het Nederlands elftal voor het WK van 2026: ‘Een man of zes lijkt zeker’

Het Nederlands elftal kan zich na het afsluiten van de groepsfase van de Nations League langzaam gaan richten op de kwalificatie voor het WK van 2026. Journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad durft zich nu al te wagen aan de virtuele opstelling van Oranje op het prestigieuze eindtoernooi.

Onder de lat is er volgens Wijffels geen twijfel over mogelijk: Bart Verbruggen gaat keepen tijdens het WK van 2026. In zijn defensie kiest de journalist voor Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Nathan Aké.

Bij zijn keuze voor Van Hecke geeft Wijffels meerdere redenen. “Hij bouwt wat makkelijker op dan De Ligt, is wat sneller dan De Vrij. En hij stopte vorige week als speler van Brighton nog Erling Haaland 'in zijn broekzak'.”

Op het middenveld posteert Wijffels Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong. “Ryan Gravenberch is dé verrassing van de laatste maanden. Ook goed aan de bal. En net als Tijjani Reijnders als middenvelder fysiek gebouwd voor het huidige voetbal, dat meer dan ooit een intervalsport is.”

Voorin gaat de journalist voor Xavi Simons, Wout Weghorst en Cody Gakpo. Vooral zijn keuze voor de spits van Ajax legt hij uit. “Wout Weghorst is tijdelijk de beste optie, simpelweg omdat hij nog regelmatig scoort in Oranje en in elk geval altijd 'in de box' wil zijn.”

Wijffels schrijft ook nog een passage over PSV-aanvaller Noa Lang. “Lang is in potentie een serieuze concurrent voor Gakpo op links, maar Lang is ook al 25 en moet na veel blessureleed eerst maar eens zorgen dat hij constant wordt. En in een topcompetitie terechtkomt.”

Opstelling Wijffels voor het WK van 2026: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Simons, Weghorst, Gakpo.