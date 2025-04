Virgil van Dijk bezorgt Liverpool vlak na kolderieke eigen goal de volle buit tegen West Ham United

Liverpool heeft een volgende grote stap gezet naar de Premier League-titel. De ploeg van manager Arne Slot leek dankzij een treffer van Luis Díaz op weg naar een 1-0 overwinning, totdat een fout van Virgil van Dijk vlak voor tijd de gelijkmaker inleidde. Van Dijk maakte zijn fout vervolgens meer dan goed, door Liverpool in extremis de volle buit te bezorgen: 2-1. Liverpool heeft nu dertien punten meer dan Arsenal, en dus is de landstitel aanstaande.

In de eerste helft was Mohamed Salah de beste man op het veld. De Egyptenaar leek bevrijd nu de contractperikelen verleden tijd zijn en kwam na een fraaie aanname dicht bij de 1-0, die er niet kwam omdat hij net te weinig effect meegaf aan zijn schot. Een minuutje later leverde Salah een schitterende assist. Met buitenkant links gaf hij een achteloos passje op Díaz, die bij de tweede paal alleen nog maar hoefde binnen te tikken: 1-0.

Liverpool, waar Van Dijk en Ryan Gravenberch startten en Cody Gakpo bankzitter was, voetbalde makkelijk en wist West Ham met veel bewegende spelers onder druk te zetten. Zo stond Gravenberch door goed uitzakken en een fraai passje op Alexis Mac Allister aan de basis van een grote kans voor Conor Bradley, die vanaf randje zestien naast schoot.

West Ham was bij vlagen ook niet ongevaarlijk. Vlak na de openingstreffer van Díaz had het al gelijk kunnen worden toen ex-Ajacied Mohammed Kudus het probeerde uit een listige hoek. De Ghanees zag zijn fraaie poging via de vingertoppen van Alisson Becker op de lat eindigen.

In de blessuretijd van de eerste helft kregen the Hammers een nieuwe goede kans om de score te openen. Konstantinos Mavropanos werd volledig vrijgelaten in de zestien van Liverpool en kopte tot zijn eigen ongeloof over.

Na rust zakte het niveau bij Liverpool aanzienlijk, en liep het een stuk beter bij West Ham. Aan het begin van de tweede helft had het al gelijk kunnen worden toen Jarrod Bowen een schietkans kreeg, die op het laatste moment onschadelijk werd gemaakt door Van Dijk.

Na een uur spelen speelde Van Dijk een minder positieve rol. Door zijn fout kon Carlos Soler het doel onder vuur nemen, maar dat liet hij na met een matige inzet. Een uitstekende ingreep van Alisson niet veel later was noodzakelijk om een poging van Bowen onschadelijk te maken. De Braziliaan blonk opnieuw uit toen hij een schot van Kudus uit de hoek tikte.

West Ham verdiende een punt en kwam vlak voor tijd op gelijke hoogte. Uit een voorzet van Aaron Wan-Bissaka belandde de bal via Van Dijk en Robertson in het doel. Robertson was woedend op Van Dijk, die daar volgens de Schot niets te zoeken had: 1-1.

Van Dijk maakte zijn fout even later meer dan goed. De aanvoerder torende boven iedereen uit een kopte machtig raak uit een hoekschop: 2-1.