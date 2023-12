Vink ziet type-Griezmann bij PSV: ‘Toonde aan hoe je Feyenoord pijn kan doen'

Zondag, 3 december 2023 om 09:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:12

Marciano Vink is onder de indruk van de ontwikkeling die Ismael Saibari doormaakt bij PSV dit seizoen. Volgens de analist van ESPN moet de middenvelder (22) zondag sowieso starten in de topper tegen PSV en is Saibari bij uitstek geschikt om in De Kuip de 'Antoine Griezmann-rol' te vervullen.

Griezmann was afgelopen dinsdag een van de uitblinkers bij Atlético Madrid, dat in de groepsfase van de Champions League met 1-3 won van Feyenoord. De Franse aanvaller scoorde niet, maar was wel een constante plaag voor de Rotterdamse defensie. In de optiek van Vink kan Saibari Feyenoord in eenzelfde rol ook veel pijn doen zondag.

"Saibari zou dat echt heel goed kunnen invullen op de nummer 10-positie", gaf de analist zaterdag in De Eretribune als advies mee aan Peter Bosz. "Ik denk ook dat hij gaat spelen. Guus Til niet. Waarom? In De Kuip zal je toch vrij vaak onder druk komen te staan. Dat heeft Atlético ook meegemaakt, alleen was Feyenoord gewoon slordig en niet goed. Maar als je onder de druk uit wil voetballen, dan moet je voetballers op het middenveld hebben."

Vink wees in dat kader op de kwaliteiten van de nog jonge Saibari. "Ik denk dat Saibari kan zwerven en in die rol van Griezmann zou kunnen spelen. En dan heeft PSV voorin Vertessen, De Jong en Bakayoko, dat is behoorlijk goed. Ik zou dus Saibari op 10 zetten, want Griezmann heeft echt aangetoond hoe je Feyenoord pijn kunt doen." Saibari scoorde woensdag als invaller tegen Sevilla, dat een 2-0 voorsprong niet kon vasthouden en uiteindelijk met 2-3 verloor van PSV.

Vink denkt dat Bosz een stuk wijzer is geworden van het duel tussen Feyenoord en Atlético. "Vooral hoe de twee middenvelders van Atlético hielpen om onder de druk van Feyenoord uit te komen. Joey Veerman en Jerdy Schouten zullen die rol nu krijgen bij PSV tegen Feyenoord."

Volgens Vink liggen er zeker kansen voor PSV in De Kuip. "In de omschakeling stond het tegen Atlético niet goed bij Feyenoord. Geertruida en Hartman moeten niet blind naar voren rennen. Met de snelheid van PSV is dat heel gevaarlijk voor Feyenoord, want PSV heeft voorin zoveel kwaliteit."

Vink verwacht daarnaast veel van Joey Veerman. "Dat is ook een kleine sluipmoordenaar. Die maakt ook zijn doelpunten. Bijna iedereen kan doelpunten maken bij PSV."