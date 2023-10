Vink weet wie er moet keepen bij Oranje: ‘Hij is het beste in vorm momenteel’

Maandag, 9 oktober 2023 om 09:19 • Lars Capiau • Laatste update: 12:02

Volgens Marciano Vink heeft Nick Olij een goede kans om de komende interlandperiode onder de lat te staan bij het Nederlands elftal. Dat vertelde de analist voorafgaand aan het duel van Sparta Rotterdam met PSV (0-4) bij ESPN. Eerste keus Mark Flekken is er wegens ziekte niet bij, waardoor Olij met Bart Verbruggen en Andries Noppert concurreert voor een plekje in de basiself.

Ondanks de forse 0-4 uitslag liet Olij zich ook tegen PSV weer van zijn beste kant zien. De debutant in de selectie van bondscoach Ronald Koeman verrichtte tegen de Eindhovenaren maar liefst zeven reddingen, waaronder een gestopte penalty, die er overigens in de rebound alsnog inging.

Volgens Vink is het geen rare gedachte om Olij voor de leeuwen te gooien in de interlands tegen Frankrijk en Griekenland. "Ja, waarom niet? Van alle keepers is hij op dit moment het beste in vorm, denk ik. Ik ben al geruime tijd fan van Olij, die een goed seizoen heeft gekeept. Ik vind hem ook wel een mannetje, ik hou er wel van als keepers uitstraling hebben."

Ook concurrent Verbruggen zou voor een debuut in het Nederlands elftal staan. De doelman van Brighton & Hove Albion speelde afgelopen weekend nog tegen Liverpool (2-2), waar hij in de fout ging bij de tweede tegentreffer van the Seagulls. Na een foutieve inspeelpass op Pascal Gross maakte de Duitser een overtreding, wat resulteerde in een strafschop. Deze werd benut door Mohamed Salah.

Tegenover het Algemeen Dagblad blikte Olij zondag al even vooruit op zijn eerste keer in Zeist. "Eerst ga ik de hele ochtend met mijn kinderen zijn, want die moet ik tien dagen missen. Dan brengt m’n vrouw me weg en laat ik op me afkomen wat er gaat gebeuren", vertelde de sluitpost, die ook nog even inging op zijn toekomst. "Uiteindelijk is Sparta zeker niet mijn eindstation, maar daar ik ben alleen met Sparta bezig en nu het Nederlands elftal."

Kenneth Perez

Perez is het overigens niet helemaal eens met de lezing van Vink. “Het zegt veel over de situatie van het Nederlands elftal”, concludeerde Perez in Dit was het Weekend. “Als je de keeper van Sparta moet oproepen voor het Nederlands elftal dan begint het keepersprobleem behoorlijke vormen aan te nemen. Ik vind het heel gek dat hij erbij zit.”

“Ik vind het bijzonder dat een keeper van Sparta bij het Nederlands elftal terechtkomt", vervolgde de Deen. "Van Gaal was natuurlijk al begonnen met Andries Noppert van sc Heerenveen, en dat was al op het randje. Wel echt super leuk voor Olij hoor, daar niet van. Maar het geeft wel duidelijk aan waar het Nederlands elftal op dit moment staat qua keepers."