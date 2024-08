Vink schrikt van Ajax-speler: 'Hij was dramatisch, hij is totaal niet fit'

Marciano Vink is allerminst tevreden over het optreden van Bertrand Traoré, zo maakt hij duidelijk na afloop van het Eredivisie-duel tussen Ajax en sc Heerenveen (1-0). De aanvaller mocht het laatste half uur meespelen bij de Amsterdammers, maar de invalbeurt viel erg tegen.

Ajax won zondag zijn eerste Eredivisie-duel onder leiding van trainer Francesco Farioli. In de Johan Cruijff ArenA waren de Amsterdammers met 1-0 te sterk voor Heerenveen dankzij een doelpunt van Kristian Hlynsson, die scoorde op aangeven van Mika Godts.

Voor Vink was de grootste tegenvaller Traoré, die in de 58ste speelminuut binnen de lijnen kwam voor Chuba Akpom. De aanvaller kon niet overtuigen en oogde vooral niet fit, zo benadrukt Vink voor de camera van ESPN.

“Ik denk dat de optie Bertrand Traoré gezien werd als een buitenkansje. Maar hij oogt helemaal niet fit. Ik denk dat hij nog een lange weg te gaan heeft. Ik weet ook niet in hoeverre zijn leeftijd begint te tellen.”

“Ik vind hem gewoon niet fris ogen”, doelt Vink onder meer op het slordig uitspelen van een grote kans in de slotfase van de wedstrijd. Traoré had veel ruimte, maar hij leverde de bal door besluiteloosheid in bij de tegenstander.

“Het was best wel dramatisch eigenlijk. Dit is hoe je niet invalt. Hij scoorde weliswaar tegen Vojvodina en hij heeft diepte, maar supersnel vind ik hem volgens mij ook weer niet. Zijn timing is wel weer goed.”

“Maar als je er dan in komt, laat zien dat je gretig bent”, besluit de analyticus. “Je bent net gehaald en mensen verwachten enorm veel van hem. Nu geeft hij je het gevoel dat hij nog niet fit is. Ik zou hem nu in bescherming nemen, want anders ben je hem over drie weken kwijt met een spierblessure.”