Vink noemt andere zondebok bij Ajax dan Gaaei: ‘Die had je ook kunnen wisselen’

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn het niet helemaal eens over Anton Gaeei. Waar laatstgenoemde van mening is dat de rechtsback van Ajax, die voor rust en bij een 1-0 achterstand in het duel met AZ al gewisseld werd, niet scherp genoeg is, is Perez ervan overtuigd dat het Gaaei simpelweg aan kwaliteiten ontbreekt. Wat Vink betreft had Borna Sosa net zo goed gewisseld kunnen worden.

“Nee, ik kan hier bijna niet naar kijken. Ik vind het heel pijnlijk”, reageert Vink bij ESPN op beelden van de wissel van Gaeei. “Het overkomt hem nu voor de tweede keer. Hij gaat met de beste bedoelingen het veld in en je doet je best. Maar in iedere wedstrijd wordt scherpte gevraagd.”

“Gaeei toont nu gewoon niet die scherpte. Je had ook Sosa aan de andere kant eraf kunnen halen. En er staan er nog meer die niet voldoen.”

“Maar Marciano, dit heeft toch niets met scherpte te maken”, onderbreekt Perez zijn collega. “Hij is zo scherp als een mes. Dit niveau is voor hem gewoon veel en veel te hoog gegrepen. Het is gewoon kwaliteit dat hij niet zijn lichaam erin zet bij die goal.”

“Hij is zo scherp als wat en het is een doorduwer, maar is gewoon niet zo heel goed. Hij heeft juist een goede mentaliteit en hij doet het met alle goede bedoelingen. Maar hij kan het gewoon niet zo heel goed, zoals de meesten bij Ajax”, aldus Perez.

Al in de achtste minuut kwam AZ op voorsprong. Vangelis Pavlidis won aan de zijlijn heel simpel het duel van Gaaei en lanceerde met een steekbal Ruben van Bommel, die dreigend op het doel van Ajax afstormde. De linksbuiten dribbelde handig om Jorrel Hato heen naar binnen en drukte beheerst af: 1-0.

In de 35ste minuut verloor Gaaei na een hoekschop van Ajax op een zeer gevaarlijke plek de bal. Daardoor stormde AZ met drie-tegen-een naar het doel van Ajax. Kenneth Taylor kon de counter er met een sliding nog net uithalen en barstte in woede uit.

Van 't Schip had daarmee genoeg gezien en bracht Kaplan binnen de lijnen. Devyne Rensch schoof daardoor van het centrum van de defensie naar de rechtsbackplek.

