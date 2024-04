Vink: ‘Hij is de enige bij Ajax die aan én zonder de bal de juiste dingen doet'

Marciano Vink is geenszins onder de indruk van wat Ajax zondag in de eerste helft tegen FC Twente liet zien. De Amsterdammers creëerden vrijwel niks in aanvallend opzicht, en kwamen uit de enige grote kans tegen op 0-1 achterstand. Slechts één Ajacied kan Vink bekoren: Jorrel Hato, zo zegt de analist tijdens de rust op ESPN.

Het waren redelijk bloedeloze minuten, het eerste bedrijf in de Johan Cruijff ArenA. Op een mogelijkheid voor Steven Bergwijn na viel er weinig te noteren qua Amsterdamse kansen. Voor Twente gold echter hetzelfde: uit de enige grote kans kopte Ricky van Wolfswinkel direct de 0-1 binnen.

Vink zag het allemaal met lede ogen aan. De analist vond alleen Hato zijn niveau halen bij Ajax.

"Hato is de enige die aan de bal, zonder bal de juiste dingen doet. Taylor begon goed, maar hij krijgt aan de linkerkant wel een overload met Rots en Regeer. De keuzes die daar gemaakt worden, moeten beter, aan die kant", vindt Vink.

Karim El Ahmadi, tevens aanwezig als analist, heeft met name advies voor Gerónimo Rulli. "Wat ze veel willen, is Taylor aanspelen, maar Regeer zit daar alleen maar op te wachten. Kies dan even een station verder, misschien op Brobbey."

"Maar je zit niet goed in de wedstrijd, die jongens hebben geen zelfvertrouwen en dan ga je de hele tijd van achteruit opbouwen. Ik denk dat je nu ook een ander plan moet hebben", aldus de oud-middenvelder.

Bij een zege komt FC Twente op 63 punten, waarmee het de derde plaats zo goed als binnen heeft. Ajax moet nog alle zeilen bij zetten om zich te kwalificeren voor de Europese play-offs. Inmiddels is Ajax wel op 1-1 gekomen via Brian Brobbey.

