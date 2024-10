Vink: 'Hij heeft zeker potentieel, maar om nou te zeggen dat hij de beste is van de Eredivisie...'

Marciano Vink is een bewonderaar van Malik Tillman, die bij PSV met name als linksbuiten indruk maakt. De analist wil de Amerikaan echter het liefst over een heel seizoen beoordelen, en niet al na een paar maanden. Tillman zit tegen AZ overigens op de bank, met Noa Lang als diens vervanger.

''Hij is in Nederland de beste, zeg maar, rond de zestien. Handelingssnelheid, techniek, allemaal fantastisch'', analyseert Vink voorafgaand aan AZ-PSV in De Eretribune. ''Maar persoonlijk vind ik Schouten en Boscagli net zo goed, of misschien wel beter.''

''Alleen is het niet te vergelijken. Als Tillman Gakpo-cijfers gaat overleggen... Die had op het laatst bij PSV veertien wedstrijden, negen goals. En dertien assists of zoiets. Dat zijn cijfers die Tillman in een heel seizoen gehaald heeft.'' Tillman kwam in zijn eerste jaar bij PSV tot 9 goals en 15 assists in 40 duels in alle competities.

''Hij heeft zeker potentieel, maar om nou te zeggen dat hij de beste is van de Eredivisie, of dat er geen betere is... Ik ben fan van Boscagli'', herhaalt Vink nog maar eens. ''Maar dat is een beetje appels met peren vergelijken.''

Vink begint vervolgens aan een lofzang op Boscagli. ''Wat hij in de opbouw aan PSV geeft. Je hebt het twee weken geleden gezien met zijn assist en zijn gelukkige goal (tegen Sparta Rotterdam, red.).'' PSV won mede dankzij de Fransman met 2-1 van Sparta, na een vroeg verkregen 0-1 achterstand.

Boscagli start tegen AZ, net als Lang. ''Hij wil het zó graag laten zien'', weet Vink. ''Hij spreekt het ook uit en is op alle fronten actief. Een nieuw plaatje gemaakt en een nieuw nummer uitgebracht. Dat deze jongen fantastisch kan voetballen, dat weten we. Alleen heeft hij pech gehad met blessures. Maar soms kun je iets ook te graag willen.''

''Bij Club Brugge was hij echt dé man. Het hele aanvalsspel draaide wel om Noa Lang. Hij heeft de hele Belgische competitie tegen zich in het harnas gejaagd, maar de Club Brugge-supporters zijn idolaat van hem. Hij liet daar zien dat hij een elftal kan dragen.''

''En ik denk dat hij dat ook graag bij PSV wil laten zien'', kruipt de oud-middenvelder in het hoofd van Lang. ''En dat is in zijn eerste seizoen niet helemaal gelukt. Hij staat te popelen om de echte Noa Lang te laten zien. En dat hij kan voetballen, hebben we bij vlagen bij Oranje wel gezien.''