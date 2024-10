Vink helemaal lyrisch over Feyenoord: 'Wát een schoonheid! Voetbal is soms echt poëzie'

Marciano Vink genoot zaterdagavond met volle teugen van Feyenoord, dat Go Ahead Eagles naar de slachtbank leidde en met 1-5 zegevierde. De oud-speler strooit met complimenten na de vierde goal van de bezoekers, die tot stand kwam na een razendsnelle aanval.

''Wát een schoonheid, och'', is Vink in De Eretribune lyrisch over de 0-4 van Feyenoord in Deventer. ''Soms is voetbal echt een soort poëzie. Wegdraaien, inspelen, eentje overslaan, kijken, passen, doorbewegen en goed opendraaien voor Paixão.''

''En deze overstap van Milambo is geweldig. Dit is echt een teamgoal'', concludeert de analist na het zien van de vierde Rotterdamse treffer in De Adelaarshorst, gemaakt door Ayase Ueda. ''Ik denk dat je als team qua juichen hier het gelukkigst mee bent.''

''Kijk, eentje kan hem fantastisch binnenkoppen. Of een schot van twintig meter. Maar bij zo'n goal heb je met elkaar wel een extra prettig gevoel. Het binnentikken van Ueda is niet het allermoeilijkste, maar het gaat om alles wat er aan vooraf gaat'', zo benadrukt Vink nog maar eens.

''Ik vergelijk met het Memphis, die goal in de kruising. Ook prachtig'', verwijst de analist naar de vrije trap van de aanvaller in het met 5-2 gewonnen thuisduel van Corinthians met Club Athletico Paranaense. ''Dit zou niet de Goal, maar de Aanval van de Week moeten zijn.''

Feyenoord schoot in Deventer uit de startblokken en stond halverwege al met 0-3 voor. Ibrahim Osman, Milambo en Quinten Timber verzorgden de productie. Na rust scoorden dus Ueda en invaller Julián Carranza, zijn eerste goal in Feyenoord-kleuren.

Kort nadien redde de ingevallen Oliver Edvardsen de eer voor Go Ahead: 1-5. Feyenoord neemt drie punten mee naar Rotterdam en richt zich nu op het bezoek aan Benfica van woensdag in de Champions League.