Vinícius Júnior en Kylian Mbappé staan op als Real Madrid sterspelers hardst nodig heeft

Real Madrid is koploper FC Barcelona tot op een punt genaderd. De Champions League-winnaar had het zaterdag moeilijk tegen Real Sociedad, maar won toch dankzij een benutte penalty van Vinícius Júnior en een goal van Kylian Mbappé: 0-2. Barcelona kan zondag uitlopen, maar dan dient wel te worden gewonnen op bezoek bij Girona.

Mbappé, die voor de interlandbreak zijn eerste twee goals in LaLiga liet aantekenen namens Real Madrid, was na ruim een kwartier voor het eerst gevaarlijk. De Franse superster werd echter gestuit door de alerte Sociedad-doelman Álex Remiro.

Er was halverwege de eerste helft tegenslag voor Real Madrid: Brahim Díaz raakte geblesseerd en werd zodoende afgelost door Rodrygo. Kort daarna kwamen de bezoekers heel goed weg toen Luka Sucic met een schot van buiten de zestien de paal raakte.

Tien minuten voor rust had Sheraldo Becker alle pech van de wereld toen zijn knal op de lat uiteenspatte. Real Madrid probeerde het in de slotfase van de eerste helft nog via Vinícius Júnior en Arda Güler, maar mocht vooral blij zijn dat Sociedad niet met een voorsprong ging rusten.

Kort na de hervatting hetzelfde liedje voor Susic: zijn inzet van binnen het strafschopgebied kwam op de paal terecht. Waar Sociedad maar niet wist te scoren, dat Real Madrid dat wél. Sergio Gómez maakte hands in zijn eigen zestien, waarna Vinícius Júnior vanaf elf meter raak schoot: 0-1.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok was het Jon Aramburu die een strafschop veroorzaakte. Ditmaal was het Mbappé die aanlegde en vervolgens Real Madrid op een comfortabele 0-2 voorsprong bracht. Een flinke klap voor Sociedad, dat dapper weerstand bood.

Real Madrid speelde de lastige uitwedstrijd rustig uit en schrijft drie belangrijke punten bij in LaLiga. De blik gaat nu op het begin van de poulefase in de Champions League. De bekerhouder krijgt dinsdag in het miljardenbal bezoek van VfB Stuttgart.