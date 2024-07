Vincent Janssen is in eerste speelronde direct goud waard voor Royal Antwerp

Vincent Janssen heeft zich zondag in de seizoensopener van Royal Antwerp direct laten gelden. The Great Old won dankzij een treffer van de voormalig Oranje-spits met 0-1 van Charleroi.

Bijzonderheden

Naast Janssen kregen ook onder meer Jurgen Ekkelenkamp, Tjaronn Chery en Toby Alderweireld een basisplaats van trainer Jonas De Roeck, de opvolger van Mark van Bommel.

Antwerp pakte al in de tiende minuut de leiding. Chery gaf voor op Alderweireld, die dwars voor het doel kopte en Janssen alert zag reageren: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het was een felle wedstrijd en de duels werden dan ook niet geschuwd. Antwerp had de controle, maar toonde zich niet klinisch. Zo was Michel-Ange Balikwisha niet zelfzuchtig genoeg en kwam het aan de andere kant goed weg toen Youssouph Badji zijn hoofd niet vol tegen de bal kreeg.

Charleroi kwam steeds beter in de wedstrijd, maar de écht grote kansen bleven uit. Zodoende boekt Antwerp direct een uitzege in de Jupiler Pro League.

Charleroi - Royal Antwerp 0-1

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

10' 0-1 Vincent Janssen