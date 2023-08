Victor Osimhen verlengt contract bij Napoli onder één voorwaarde

Maandag, 14 augustus 2023 om 09:45 • Jan Hoeksema

Victor Osimhen lijkt toch niet te vertrekken bij Napoli deze zomer. Er was veel interesse in de topspits, maar de aanvaller en zijn club zijn het eens geworden over een contractverlenging, zo meldt de Italiaanse tak van Sky Sport. Osimhen verlengt zijn contract met een jaar, wat betekent dat hij tot medio 2026 vastligt in Napels.

De aanvaller heeft tijdens de onderhandelingen echter wel een belangrijke voorwaarde gesteld: in het contract is een gelimiteerde transfersom opgenomen. Volgens het Italiaanse medium ligt deze op een bedrag van 150 miljoen euro. Deze afkoopsom geldt vanaf 2024 voor buitenlandse clubs en vanaf een jaar later pas voor eventuele Italiaanse gegadigde ploegen. Daarnaast gaat Osimhen naar verluidt meer dan tien miljoen euro per seizoen verdienen.

Lang leek een vertrek van de aanvalsleider waarschijnlijker dan een langer verblijf bij Napoli. Het Saudische Al-Hilal deed meerdere biedingen, de hoogste van een bedrag van naar verluidt 140 miljoen euro. Napoli ging echter niet akkoord met een vertrek van zijn sterspeler deze zomer. Ook was er sijpelende interesse van Paris Saint-Germain, maar de Parijzenaren werden nooit concreet.

Nu gaat de 24-jarige Osimhen dus naar alle waarschijnlijkheid zijn contract verlengen. I Partenopei slaat daarmee een grote slag, daar de Nigeriaan afgelopen seizoenen van grote waarde was voor de landskampioen van Italië. In 39 wedstrijden wist hij 31 doelpunten te maken en gaf hij 5 assists. Hij wist onder meer het net te vinden tegen Ajax in de groepsfase van de Champions League.