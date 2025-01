Victor Osimhen schiet Galatasaray weer wat dichter bij de Turkse landstitel

Galatasaray is zaterdag weer een stapje dichter bij de Turkse landstitel gekomen. De ploeg van trainer Okan Buruk was in het eigen Rams Park met 1-0 te sterk voor Konyaspor. Een treffer van Victor Osimhen was voldoende om de drie punten in Istanbul te houden. Galatasaray staat nu negen punten voor op Fenerbahçe, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Bijzonderheden:

Galatasaray was zoals verwacht de dominante partij en zag al vroeg in de wedstrijd een treffer van Yunus Akgün worden afgekeurd wegens buitenspel.

Halverwege de eerste helft konden de thuissupporters alsnog juichen, toen de thuisploeg een strafschop kreeg na een overtreding op Ismail Jakobs. Osimhen pakte het elfmetercadeautje uit: 1-0.

Vlak na de onderbreking zag Galatasaray opnieuw een treffer afgekeurd zien worden. Osimhen rondde knap af, maar opnieuw was de buitenspelregel de spelbreker.

Galatasaray ging verder op zoek naar de 2-0, maar die bleef uit. Zo moest doelman Jakub Slowik redden op een schot van Kaan Ayhan en werkte ook de defensie van Konyaspor tegen, door op cruciale momenten in te grijpen.

Konyaspor kwam er af en toe gevaarlijk uit, maar genoeg om Galatasaray af te straffen was het niet.

Zodoende blijft Konyaspor op de veertiende plaats bungelen, en kunnen de vijf ploegen daaronder de degradatiestrijd weer wat spannender maken.

Galatasaray's concurrent Fenerbahçe komt zondag in actie. De ploeg van trainer José Mourinho ontvangt Göztepe, de verrassende nummer vier van de Süper Lig.