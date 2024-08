Victor Osimhen moet knoop doorhakken over megatransfer van 80 miljoen euro

Victor Osimhen kan een megatransfer maken van Napoli naar Al-Ahli, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano vrijdag. De clubs hebben een akkoord bereikt over een pakketdeal die kan oplopen tot 80 miljoen euro. De 25-jarige spits zelf moet nog wel groen licht geven.

Daarmee ligt de bal nu bij Osimhen. Al-Ahli heeft de medische keuring voor de Nigeriaan reeds geboekt, maar de goaltjesdief moet nog beslissen of hij zijn carrière nu al in de Saudi Pro League wil vervolgen.

Ondertussen ligt het megacontract voor Osimhen in Jeddah al klaar. De 35-voudig international kan voor vier seizoenen tekenen bij Al-Ahli, waar hij een jaarsalaris van 25 tot 30 miljoen euro kan opstrijken. Osimhen kan zich in vier jaar tijd dus verzekeren van minstens 100 miljoen euro.

Ook is er de mogelijkheid om een ontsnappingsclausule in zijn contract te laten opnemen, mocht Osimhen toch eerder uit Saudi-Arabië willen vertrekken. De exacte voorwaarden van die clausule zijn vooralsnog onbekend.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Osimhen op 100 miljoen euro, maar Napoli gaat dus akkoord met een lagere transfersom. Het contract van de pijlsnelle rechtspoot in Napels loopt nog tot medio 2026 door.

Mocht Osimhen groen licht geven, dan vertrekt hij na vier seizoenen bij Napoli. De Italiaanse topclub nam hem in de zomer van 2020 voor liefst 77,5 miljoen euro over van LOSC Lille. Dat aankoopbedrag kan i Partenopei nu dus terugverdienen.

Osimhen speelde tot dusver 133 officiële wedstrijden in het shirt van Napoli. Daarin was de spits goed voor 76 doelpunten en 18 assists. Osimhen loodste Napoli in het seizoen 2022/23 naar de eerste landstitel sinds het tijdperk van Diego Maradona.