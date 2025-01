VI ziet in voormalig speler van Ajax én Nederlander geschikte opvolgers voor Olivier Boscagli bij PSV

De kans is groot dat Olivier Boscagli na dit seizoen vertrekt bij PSV. De Eindhovenaren zullen in dat geval op zoek moeten naar een geschikte opvolger. Journalist Sam Planting van Voetbal International noemt twee bekende namen die hij interessant zou vinden voor de regerend landskampioen.

Planting zet zes transfertips voor PSV op een rij. De namen van Koki Machida (Union Sint-Gillis), Jesús Orozco (Chivas), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield) en Mika Mármol (UD Las Palmas) zullen voor menig Nederlander nieuw zijn.

De journalist komt echter ook met twee bekende namen op de proppen. Zo denkt Planting dat jeugdinternational Finn van Breemen (FC Basel) interessant kan zijn. “Willen de Eindhovenaren wederom een ondergewaardeerde landgenoot proberen te vinden, dan lijkt Van Breemen een van de logische targets.”

Van Breemen speelde in het seizoen 2022/23 in het eerste elftal van ADO Den Haag. Basel nam de linkspoot na 22 officiële wedstrijden voor zo’n 1 miljoen euro over. In Zwitserland ligt Van Breemen nog vast tot medio 2027.

De tweede bekende naam die Planting noemt is enigszins opvallend te noemen, daar hij een verleden bij Ajax heeft. De journalist denkt dat Maximilian Wöber het stokje kan overnemen van Boscagli.

“Bij Wöber moet de komende weken blijken of hij zijn knie-operatie van dit najaar goed heeft doorstaan. Is dat het geval, dan vormt de Oostenrijker een solide alternatief voor PSV als de 'sexier' opties onhaalbaar blijken”, aldus Planting.

Een vertrek van Boscagli uit Eindhoven is overigens nog niet helemaal zeker. Transferjournalist Mounir Boualin meldde onlangs dat PSV een ultieme poging doet om Walter Benítez en de centrumverdediger langer aan de club te binden.