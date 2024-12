VI bevestigt: Ajax krijgt voormalig sterspeler van AZ aangeboden

Ajax gaat zich volgende maand mogelijk versterken met Jesper Karlsson, zo bevestigt Tim van Duijn van Voetbal International op X. De journalist benadrukt tegelijkertijd dat de hoofdstedelingen 'meer opties' hebben.

De Italiaanse journalist Nicolò Schira schreef eerder op de dag dat Ajax interesse heeft getoond in Karlsson, die bij Bologna een contract tot medio 2028 heeft. Het avontuur van Karlsson bij de Italiaanse Champions League-deelnemer is vooralsnog echter allesbehalve een succes.

In tegenstelling tot andere oude bekenden uit de Eredivisie, zoals Sam Beukema en Jens Odgaard, heeft Karlsson zijn stempel nog niet weten te drukken bij i Rossoblù. De 26-jarige Zweed kwam dit seizoen, verdeeld over zeven wedstrijden, tot slechts 296 speelminuten. Daarin noteerde hij één Serie A-treffer.

Van Duijn bevestigt dat Karlsson is aangeboden in Amsterdam. "Het is ook besproken, maar ik weet alleen niet of dit hem moet gaat worden", plaatst de journalist direct een kanttekening.

Van Duijn laat weten dat Ajax 'wel meer' opties heeft, zonder namen te noemen. "Ze (Ajax, red.) willen eigenlijk twee buitenspelers (een die er direct staat en een voor de toekomst), maar het is afhankelijk van wat er weggaat."

"Hij is in ieder geval goedkoop dus ik zou het me kunnen voorstellen als ze hiervoor gaan, maar hij heeft ook een nieuwe agent die er baat bij heeft dit nu te lekken. Ik weet het echt nog niet."

Duidelijk is dat Ajax een of meerdere buitenspelers goed kan gebruiken. Met Mika Godts beschikt de club over één pure linksbuiten, terwijl de opties op rechts iets ruimer, maar alsnog beperkt zijn.

Karlsson maakte in de zomer van 2020 de overstap van IF Elfsborg naar AZ, waar hij tot medio 2023 zou spelen. In die drie jaar ontpopte Karlsson zich tot één van de absolute smaakmakers van AZ en de Eredivisie. De rechtspoot noteerde uiteindelijk 46 goals en 11 assists en 124 wedstrijden voor de Alkmaarders, voor hij naar Bologna vertrok.