Verweij: ‘Witschge heeft heel hard om hem geroepen, maar Mislintat negeerde het’

Dinsdag, 19 september 2023 om 11:17 • Bart DHanis • Laatste update: 11:34

Richard Witschge heeft afgelopen transferperiode ‘heel hard geroepen’ om Jerdy Schouten, zo weet De Telegraaf-journalist Mike Verweij te melden in Kick-off, de voetbalpodcast van het dagblad. De wensen van de techniektrainer van Ajax zijn echter compleet genegeerd, waarna de middenvelder uiteindelijk een contract tekende bij PSV.

“Schouten zit bij hetzelfde managementbureau als de broer van Richard Witschge, Rob Witschge. Key Sport United heeft dat geloof ik”, steekt Verweij van wal. “Hij wist dus dat Schouten op de markt zou komen en heeft heel hard geroepen: 'Haal die gozer!’ Hij is echter compleet genegeerd door Sven Mislintat (directeur voetbalzaken, red.).”

Ook verwijt Verweij Milsintat dat hij Dusan Tadic naar de uitgang heeft geduwd, en Noa Lang niet heeft gehaald als vervanger. “Tadic is tijdens zijn vakantie compleet genegeerd en naar de uitgang geduwd door Mislintat. Daar had je nu Lang voor kunnen hebben. Of Calvin Stengs, die had je voor zeven miljoen euro kunnen ophalen bij OGC Nice. Feyenoord doet het, waarom Ajax niet?” Vraagt Verweij zich hardop af.

Verweij noemt daarnaast nog twee spelers die Mislintat links heeft laten liggen, maar die Ajax volgens hem goed had kunnen gebruiken. “Nicolás Tagliafico hadden ze kunnen hebben en Luka Ivanusec is aangeboden. Het was allemaal aan dovemansoren besteed, omdat Mislintat zijn eigen netwerkje heeft." Tagliafico bleef uiteindelijk bij Olympique Lyon en Ivanusec verkaste net als Stengs naar Feyenoord. Ajax koos ervoor om het vertrek van Tadic op te vangen met Carlos Forbs (19 miljoen euro van Manchester City) en haalde Gastón Ávila voor de linksachter positie (12 miljoen van Royal Antwerp FC).