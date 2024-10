Mike Verweij vermoedt dat manager Arne Slot Virgil van Dijk en de KNVB overtuigd heeft eerder terug te komen bij Liverpool. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de journalist dat de verdediger zelf wel bij zijn ploeggenoten van Oranje wilde blijven, maar dat hij na de wedstrijd een bericht kreeg van Liverpool.

De aanvoerder van het Nederlands elftal kreeg in twee minuten tijd twee gele kaarten tegen Hongarije, waardoor hij voortijdig moest gaan douchen. Daardoor werd hij geschorst voor het duel met Duitsland en heeft hij het kamp eerder verlaten.

“Ik denk dat Virgil van Dijk een appje van Arne Slot heeft gekregen”, zo begint Verweij in de podcast. “Bij de NOS zei hij heel stellig dat hij bij het team zou blijven, dat hij de captain is en dat hij bij zijn ploeggenoten zou blijven.”

“Die uitspraken deed hij onmiddellijk na de wedstrijd. Vervolgens ging hij naar de kleedkamer en ik denk dat hij toen ongeveer dat appje heeft gekregen van Liverpool.”

“Toen hij bij de schrijvende pers kwam zei hij ineens: ‘Nou, misschien wil ik wel met de ploeg mee, maar ik ben niet de enige die erover gaat.’ Nou Liverpool heeft natuurlijk terecht gezegd dat hij terug moest komen.”

“De KNVB zegt nu ook dat Van Dijk het na de wedstrijd iets te enthousiast heeft geroepen direct na de wedstrijd. Ik denk dat er overleg is geweest met de club”, besluit Verweij.

De logische vervanger in het Nederlands elftal lijkt Stefan de Vrij, al is het niet zeker of hij een hele wedstrijd kan spelen. Mocht De Vrij niet volledig fit zijn, dan valt de keuze mogelijk nog op Matthijs de Ligt.