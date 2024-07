Mike Verweij: ‘Jan van Halst heeft Ajax ten gronde gericht, krankzinnig dat hij op tv komt’

Mike Verweij vindt het onbegrijpelijk dat Jan van Halst in de voorbereiding op het nieuwe seizoen analyses mag verzorgen rondom de oefenwedstrijden van Ajax op Ziggo Sport. Van Halst werkte tot voor kort als tijdelijk algemeen directeur en was tevens als RvC-lid verbonden aan de Amsterdammers. Hij vertrok na een roerige periode in de Johan Cruijff ArenA.

Verweij vindt het sowieso bedenkelijk dat oud-spelers uitgerekend bij Ziggo Sport commentaar mogen geven op (oefen)duels van Ajax. "Ronald de Boer, daar kun je al je vraagtekens bij zetten. Omdat hij specialistentrainer is bij Ajax. Zeker ook omdat Ziggo de hoofdsponsor is bij Ajax", zo klinkt het in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

"Maar de week daarvoor zie je Jan van Halst daar staan. Ja, dat is natuurlijk volkomen lachwekkend", kan Verweij zijn verbazing niet onderdrukken. "Die man heeft de club gewoon volledig ten gronde gericht. Hij heeft alle transfers van Sven Mislintat goedgekeurd."

"Dat deze man nog op tv durft te komen, dat is krankzinnig. Echt krankzinnig. Die zou Ziggo moeten lozen, met het afvalwater mee", aldus de Ajax-watcher van de landelijke krant met gevoel voor cynisme.

"Dit moet je Ziggo zijnde gewoon niet willen", is Valentijn Driessen het volstrekt eens met de lezing van Verweij over het televisiewerk van Van Halst, die ook als speler aan Ajax verbonden was.

"Dit is gewoon de grootste afgang die er is", gaat Verweij vervolgens verder met zijn klaagzang. "En presentator Bas van Veenendaal, wat een aardige collega is, vraagt ook niet aan Van Halst of hij er met de zaag in wil gaan. Gewoon doorgaan alsof er niks gebeurd is."

"Het leven gaat door. Maar dat Van Halst een paar maanden nadat hij is opgestapt als directeur van Ajax spelers gaat analyseren, dat kan natuurlijk niet. Dat moet je ook niet willen", zo concludeert Driessen tot slot.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!