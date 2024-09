Verweij en Driessen vrezen voor plek Brian Brobbey in het Nederlands elftal

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn maandag in Kick-off van De Telegraaf positief gestemd over Joshua Zirkzee. Het duo verwacht dan ook dat de 1.93 meter lange aanvaller in Oranje voorlopig de voorkeur krijgt boven Brian Brobbey.

''Denk je dat Koeman meer potentie ziet in Zirkzee dan in Brobbey?'', wil presentator Pim Sedee weten van Driessen. ''Dat denk ik wel'', luidt het duidelijke antwoord. ''Het bezwaar was dat Zirkzee veel uit de spits wegliep. Koeman zocht echt een vaste spits, een vaste nummer negen.''

''Maar Koeman ziet nu ook dat jongens als Simons en Reijnders die daar omheen komen, en Cody Gakpo ook bijvoorbeeld. Dat dat heel gevaarlijk kan zijn. En daarbij pikt Zirkzee toch weer zijn doelpuntje mee'', doelt Driessen op de 1-0 van Zirkzee in het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina.

''En hij pikte bij zijn debuut voor Manchester United ook een doelpuntje mee'', neemt Driessen ook de goal van Zirkzee tegen Fulham in de eerste speelronde van de Premier League mee in zijn verhaal. ''Dus hij kan ook scoren. Dat heeft hij bij Bologna laten zien.''

''Dus alle seinen staan op groen voor Zirkzee. Maar ik vind ook wel: als Brobbey goed traint, en dat zal wel, anders laat je hem niet spelen tegen Duitsland. Maar aan de andere kant geef je hem ook de kans om te falen'', houdt Driessen rekening met een teleurstellend optreden van de spits dinsdag tegen Duitsland.

''Dat je van alle discussie af bent. Zo van: 'Jullie hebben het nu gezien. De één heeft het geweldig gedaan tegen Bosnië. En de ander is tegen Duitsland, wel een ander niveau, door het ijs gezakt'. En de keuze in de volgende interlandbreak zal de keuze zijn voor de spits die in die twee wedstrijden gaat spelen'', voorspelt de Oranje-watcher.

Verweij

Mike Verweij hoorde Koeman iets aparts zeggen op de persconferentie van dinsdag. ''Hij zegt dat Brobbey tegen Duitsland geen druk hoeft te voelen. Want Koeman beslist niet op basis van één wedstrijd. En in de volgende interlandperiode hebben we een vaste spits.''

''Koeman kan nog zeggen dat hij een maand heeft om de spitsen bij hun clubs te bekijken. Dan ga je iemand die in de Eredivisie speelt afzetten tegen iemand die in de Premier League speelt'', doelt Verweij op het grote verschil tussen beide competities.

''Ik denk dat Koeman tactisch genoeg is. Om Zirkzee tegen Bosnië neer te zetten, en Brobbey tegen Duitsland. Puur om voor te sorteren op de basisplaats voor Zirkzee'', geeft Verweij de spits van Manchester United voorlopig de beste papieren in Oranje.