Verweij denkt dat Ajax deze acht miskopen van Mislintat zal laten gaan

Ajax gaat opnieuw enkele hectische transferperiodes tegemoet, zo gelooft Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf denkt dat slechts vier van de twaalf aankopen die de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat deed een toekomst hebben in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik denk dat John van 't Schip wél heel blij is met Branco van den Boomen, die na de winterstop terug zal zijn", aldus Verweij in de podcast Kick-off. Van den Boomen werd direct een vaste basisspeler toen Van 't Schip op 30 oktober aangesteld werd bij Ajax, maar de 27-jarige middenvelder kampt al sinds 5 november met een blessure.

Verder denkt Verweij dat Chuba Akpom een waardevolle rol kan hebben als pinchhitter. Zondag maakte de Engelsman weinig indruk tegen PEC Zwolle (2-2). "Die wedstrijd heeft aangetoond dat Akpom geen nummer 10 is. Hij is alleen bruikbaar als tweede spits naast Brian Brobbey, of als nummer 9 in plaats van Brobbey."

De derde aankoop van Mislintat die waarschijnlijk kan aanblijven is Diant Ramaj. De 22-jarige doelman is onder Van 't Schip de vaste eerste keeper van Ajax. "Die is jong en verdient een kans, maar heeft mij nog niet heel erg overtuigd", zegt Verweij.

De vierde naam die zou kunnen aanblijven is Josip Sutalo, al twijfelt Verweij openlijk aan de kwaliteiten van de 23-jarige centrumverdediger. "Die is ook nog niet imponerend", vindt de Ajax-watcher. "En daarmee houdt het denk ik op wat betreft de aankopen van Mislintat."

Benjamin Tahirovic, die voor acht miljoen euro overkwam van AS Roma, zou alweer mogen vertrekken. "Als ze daar een goede prijs voor kunnen krijgen, zullen ze dat doen", zegt Verweij.

Ajax is al bezig met een transfer voor Georges Mikautadze. FC Metz heeft zich volgens Voetbal International gemeld voor een terugkeer van de aanvaller, voor wie minimaal zestien miljoen euro werd betaald. Metz zou Mikautadze in januari kunnen huren.

De overige aankopen van Mislintat die zouden kunnen vertrekken zijn: Carlos Forbs (voor minimaal 14 miljoen euro overgenomen van Manchester City), Gastón Ávila (voor minimaal 12,5 miljoen euro van Royal Antwerp), Borna Sosa (voor minimaal 8 miljoen euro van VfB Stuttgart), Sivert Mannsverk (voor minimaal 6 miljoen euro van Molde FK), Anton Gaaei (voor minimaal 4,5 miljoen euro van Viborg FF) en Jakov Medic (voor minimaal 3 miljoen euro van FC St. Pauli).

