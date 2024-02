Verweij: ‘Dan wordt het heel moeilijk voor Ajax om afscheid van hem te nemen’

Mike Verweij denkt niet dat John van 't Schip ook volgend seizoen voor de groep staat als trainer van Ajax. De clubwatcher benadrukt tegelijkertijd dat eventuele deelname aan de Champions League er wellicht voor zorgt dat de 60-jarige oefenmeester alsnog permanent zal worden aangesteld in Amsterdam.

"Heb je het idee dat Van 't Schip op poleposition ligt om volgend jaar trainer van Ajax te zijn?", vraagt presentator Pim Sedee vrijdag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "Nee, dat heb ik niet", luidt het duidelijke antwoord van Verweij.

"Op het internet zag ik van de week opeens allerlei koppen voorbijkomen dat hij wél zou willen blijven. Maar daar heeft hij zich echt nog niet over uitgesproken", zo benadrukt de clubwatcher van Ajax. "Ik stelde die vraag vorige week vrijdag op de persconferentie. Daar was hij gewoon nog niet over uit."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het zou heel onverstandig zijn om zich daar nu wél over uit te spreken, want Alex Kroes moet nog beginnen", verwijst Verweij naar naar de nieuwe algemeen directeur van Ajax, die op 1 maart begint in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik denk wel dat als Van 't Schip Ajax alsnog naar de Champions League loodst, het heel moeilijk wordt voor Ajax om afscheid van hem te nemen. Maar Ajax kijkt op dit moment echt wel naar een andere trainer."

Driessen

"Hij had ook kunnen zeggen: 'Ik doe het niet'. Dat heeft hij niet gezegd", houdt Valentijn Driessen de deur open naar een langer verblijf van Van 't Schip. "Na PSV zei hij niet dat er met Ajax afspraken zijn gemaakt over het invullen van een andere rol. Dus hij houdt die optie open."

Van 't Schip

Van 't Schip sprak vrijdag met Ajax Life over zijn toekomst als hoofdtrainer van Ajax. "Met wat gaat komen, ben ik niet zo bezig. Voor mij is nu het belangrijkste om tot het einde van het seizoen zo goed mogelijk te presteren. Daarna zien we wel verder wat de toekomst brengt."

Ajax moet verder met John van 't Schip Eens Oneens Stem Ajax moet verder met John van 't Schip Eens 58% Oneens 42% Totaal aantal stemmen: 69 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties