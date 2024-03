Verweij: ‘Ajax leent door Mislintat 40 miljoen onder krankzinnige voorwaarden’

Mike Verweij weet dat Ajax financieel zeer slechte zaken heeft gedaan. De journalist meldt in de podcast Kick-off van De Telegraaf niet alleen dat voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat te veel geld heeft uitgegeven aan de transfers van de Amsterdammers, maar dat ook de betaalvoorwaarden zeer ongunstig zijn. Door slechte afspraken zou Ajax in totaal liefst 40 miljoen euro hebben geleend bij de bank onder ‘krankzinnige voorwaarden’ om aan de betaalverplichtingen te kunnen voldoen.

“Alex Kroes waarschuwde de Raad van Commissarissen van Ajax, toen hij zelf nog gewoon lid van de club was, voor de uitgaven van Sven Mislintat. Kroes zei al: ‘Waar zijn jullie nou mee bezig?’ Daarna zijn er toch nog tientallen miljoenen uitgegeven”, zo begint Verweij.

“Ik sprak dus onlangs iemand die meer van de cijfertjes van Ajax weet dan ik. Hij is in de halfjaarcijfers gedoken, en daarin is te zien dat Ajax twee keer een voorziening heeft getroffen van twintig miljoen euro!”

Een voorziening is een bedrag dat gereserveerd wordt voor kosten die mogelijk in de toekomst worden gemaakt. Verweij en zijn bron vrezen dat Ajax geld bij heeft geleend tegen zeer ongunstige voorwaarden om ruimte te maken voor eventuele kosten in de toekomst.

“Dat betekent dus dat Ajax bij alle uitgaande transfers termijnbetalingen heeft toegestaan, maar dat alle inkomende transfers in één keer zijn afgetikt”, vervolgt Verweij. “Dan kom je uiteindelijk geld tekort.”

“Ajax moest dus twee keer een lening afsluiten bij een bank, maar banken geven in het algemeen geen lening aan voetbalclubs. Dus waarschijnlijk heeft Ajax die leningen alleen onder krankzinnige voorwaarden kunnen afsluiten. Dan moet je nu dus echt op de blaren zitten, Ajax zijnde.”

“Wat daar is gebeurd... Het gebeurt vaker dat je in termijnen geld krijgt, maar dan moet je zelf ook in termijnen betalen. Iemand zei - daar wil ik mijn vingers absoluut niet aan branden en dat zijn niet mijn woorden - dat als je steelt, je het in één keer moet doen”, aldus Verweij.

