Thomas Müller voelde zich maandagmiddag geroepen om zich op Instagram te melden. De middenvelder van Bayern München zou volgens verschillende Duitse media wrok koesteren jegens de clubleiding van Bayern, omdat ze zijn contract niet wilde verlengen. Niets van waar, aldus Müller zelf.

“Er is al veel gezegd en geschreven, maar er bestaat geen negativiteit tussen de club en mij. We hebben dezelfde doelen en kijken positief naar de toekomst. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we zitten wel op dezelfde golflengte”, aldus de clublegende.

Zaterdagochtend plaatste Müller alvast een afscheidsbrief op social media. Een paar uur later komt Fabrizio Romano met meer informatie over zijn toekomst.

Müller zal met Bayern München nog deelnemen aan het WK voor clubs en is per 1 juli beschikbaar voor een nieuwe werkgever. Samen met zijn familie gaat de Duitser een besluit nemen over de bestemming.

Volgens Romano ziet Müller het wel zitten om in de Major League Soccer aan de slag te gaan. De Italiaanse transfergoeroe weet nog geen club te noemen.

Het afscheid van Müller betekent het einde van een tijdperk. De goaltjesdief werd in 2000 opgenomen in de jeugdopleiding van Bayern München en speelde sindsdien nooit meer voor een andere club.

Tot dusver kwam Müller tot liefst 743 officiële duels namens het eerste elftal van Bayern. Daarin was hij goed voor 247 goals en 273 assists.

Ook dit seizoen komt Müller vrijwel elk duel namens zijn club in actie. Hij moet het echter wel voornamelijk doen met een rol als invaller.