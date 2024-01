Vertrek van toptalent lijkt realiteit te worden bij PSV: ‘Houdt een keer op’

Het is nog maar de vraag of Isaac Babadi over een half jaar nog speler van PSV is, zo blijkt uit een interview van technisch directeur Earnest Stewart met De Telegraaf. Waar de Eindhovenaren eerder hoopvol naar buiten traden over een langer dienstverband van de achttienjarige middenvelder in het Philips Stadion, lijkt de teneur inmiddels enigszins omgeslagen.

Babadi is al maanden onderwerp van gesprek bij PSV. De Nijmegenaar loopt in Noord-Brabant uit zijn contract en wil niet zomaar verlengen. Volgens De Telegraaf wordt een langer dienstverband van Babadi bij de koploper ‘steeds twijfelachtiger’. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 4 miljoen euro, maar mogelijk houdt PSV niets over aan een eventueel vertrek.

Stewart spreekt zich in gesprek met de ochtendkrant duidelijk uit over de huidige situatie. “Het is een speler die we graag bij PSV zouden willen houden. Uiteraard is hij nu (sinds 1 januari, red.) vrij om met andere clubs te spreken. Wij zijn met hem in gesprek en hebben geduld. Dat houdt wel een keertje op.”

“Op dit moment proberen we nog tot overeenstemming te komen”, gaat Stewart verder. “Zodat hij bij PSV blijft. Als het lang duurt, zegt dat wel wat, maar we hebben nog steeds goede hoop, dat we dat met elkaar vlot kunnen gaan trekken. Hij wil graag bij deze club blijven en wij willen hem graag behouden. Uiteindelijk maakt een speler daar een keuze in. Zo simpel is het.”

Babadi speelde tot dusver twaalf wedstrijden in de hoofdmacht van PSV, waarin hij eenmaal wist te scoren. De Nederlandse jeugdinternational geniet naar verluidt belangstelling van Feyenoord en diverse buitenlandse clubs.

Volgens Feyenoord Transfermarkt zet Babadi in op een nettosalaris van 1,5 miljoen euro per jaar, waarmee hij bij een overstap naar De Kuip direct grootverdiener zou zijn. Echter gaat hij dat gewenste bedrag bij zowel Feyenoord als PSV niet krijgen volgens het Rotterdamse medium.

Tygo Land

PSV komt donderdag wel met positief nieuws over een ander toptalent. De jarige Tygo Land (18) is definitief overgeheveld naar de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gaf eerder deze week al aan dat PSV goede hoop heeft om het tot medio 2025 lopende contract van de middenvelder een aantal jaar te verlengen.

