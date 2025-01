Vertrek van Feyenoorder voorlopig van de baan: 'Nee, hij staat niet meer op ons lijstje'

Gjivai Zechiël wordt deze transferperiode niet door Feyenoord verhuurd aan Willem II. Peter Maes, trainer van de Tilburgers, bevestigde zaterdagavond bij ESPN dat de middenvelder wel op het lijstje van Willem II stond, maar dat dat inmiddels niet meer zo is.

Zaterdagavond nemen Willem II en Feyenoord het tegen elkaar op in Tilburg. Op de bank bij de Rotterdammers zit Zechiël, die deze week volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf nog kon rekenen op interesse van Willem II.

Inmiddels is dat echter niet meer zo, maakt Maes zaterdag duidelijk. “Ja, we hebben denk ik vier weken geleden interesse getoond. Maar toen mocht hij nog niet weg. En toen hebben we andere opties genomen”, aldus de trainer van Willem II.

“Dus het is niet zo dat hij nu nog kan komen?”, vraagt ESPN-verslaggever Wouter Bouwman voor de zekerheid. “Nee”, is Maes duidelijk.

Zechiël staat te boek als een talent, maar komt dit seizoen maar weinig aan spelen toe onder Feyenoord-trainer Brian Priske. De Deen geeft doorgaans de voorkeur aan Quinten Timber en Hwang In-beom op de nummer 6- en 8-positie.

De teller staat dit seizoen pas op 475 minuten voor Zechiël, verdeeld over 11 wedstrijden. De geboren Rotterdammer miste een deel van de campagne wegens een enkelblessure en moet het sinds zijn terugkeer voornamelijk doen met invalbeurten.

Tegen MVV Maastricht en Rijnsburgse Boys in de TOTO KNVB Beker maakte de rechtspoot de negentig minuten wel vol. De vijfvoudig international van Jong Oranje ligt nog tot medio 2028 vast in De Kuip.