Vertrek Ramaj bij Ajax komt wellicht dichterbij nu David de Gea met Genoa optie ziet verdwijnen

David de Gea tekent niet bij Genoa. De Engelse journalist Ben Jacobs meldt zondag via X dat beide partijen geen akkoord hebben weten te bereiken in financieel opzicht. De clubloze De Gea heeft nog wel opties in Saudi-Arabië en de Major League Soccer, zo weet Jacobs. Diant Ramaj komt hierdoor wellicht serieuzer in beeld bij Genoa.

Transfermarktexpert Gianluca Di Marzio meldde vrijdag nog dat De Gea openstond voor Genoa. De 33-jarige doelman zit al meer dan een jaar zonder club na zijn vertrek bij Manchester United. Inmiddels is dus duidelijk dat de routinier zijn loopbaan niet zal vervolgen bij de Italiaanse club.

Het is inmiddels 419 dagen geleden dat De Gea voor het laatst een wedstrijd keepte namens Manchester United, toen hij in de FA Cup-finale ten onder ging tegen Manchester City. Even overwoog hij om met pensioen te gaan.

Vijf maanden na zijn vertrek bij United besefte De Gea echter dat hij het voetbal miste. Hij bleef om fiscale redenen wonen in Manchester en ging trainen op aanbevelingen van Richard Hartis, die hij kende uit zijn tijd bij United.

Mensen die tijdens dat proces nauw contact met hem hebben gehad, zeggen dat hij serieus werkt aan een terugkeer in het topvoetbal, zo schetste The Athletic afgelopen week.

Zoektocht

Genoa is op zoek naar een nieuwe eerste keeper, nu Josep Martínez voor ruim 13 miljoen euro is verkocht aan Inter. Volgens Jacobs is Djordje Petrovic (Chelsea) aangeboden aan Genoa. Het is nog onduidelijk of er gesprekken zullen volgen met zijn management.

Genoa onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om Ramaj op te halen bij Ajax, zo meldde Gianluca Di Marzio zaterdag. Volgens de transfermarktexpert gaat het binnenhalen van Ramaj overigens geen eenvoudige operatie worden. De doelman beschikt in de Johan Cruijff ArenA tenslotte nog over een vierjarige verbintenis.

De Gea keepte in totaal 545 wedstrijden in het shirt van Manchester United en won met de club onder meer de FA Cup, Europa League en de Premier League. In zijn laatste seizoen won hij voor de tweede keer de Premier League Golden Glove voor Beste Doelman. 190 keer hield De Gea zijn doel schoon.

Het contract van De Gea liep vorig jaar zomer ten einde bij Manchester United. Beide partijen waren maanden in onderhandeling over een nieuw contract, maar een akkoord werd niet bereikt. Daarmee kwam er een einde aan een twaalf jaar durend huwelijk. Hoewel De Gea al een jaar niet meer heeft gekeept, schat Transfermarkt zijn marktwaarde nog altijd op 5 miljoen euro.

