Verrassingen in Keuken Kampioen Divisie: Jong Utrecht klopt wéér titelkandidaat

Vrijdag, 1 september 2023 om 22:07 • Laatste update: 22:26

Jong FC Utrecht blijft stunten in de Keuken Kampioen Divisie. De Utrechtse beloftenploeg rekende eerder af met FC Groningen en won vrijdag in de slotfase verrassend van Roda JC: 1-0. FC Emmen, een andere titelfavoriet moest door een domme rode kaart van Maikel Kieftenbeld lang met tien man spelen en verloor met 2-4 van FC Dordrecht. Het regende sowieso rode kaarten in de vierde speelronde: zes stuks maar liefst.

Jong FC Utrecht - Roda JC 1-0

In een kletsnat Utrecht werden de bezoekers niet bepaald verwend. Roda had weliswaar veel de bal, maar tot echt grote kansen kwam de ploeg van Bas Sibum amper. In de tweede helft kregen de bezoekers de grootste kansen. Teun Bijleveld schoot de bal echter naast en ook spits Maximilian Schmidt had geen geluk in de afronding. Tot overmaat van ramp zagen de Koempels ook sterspeler Walid Ould-Chikh geblesseerd uitvallen. Ook invaller Saydou Bangura was met een kopbal nog dicht bij een treffer, maar het mocht niet baten. In de laatste minuut van de wedstrijd kreeg Jong Utrecht een corner. Koen Bucker leek de bal simpel te kunnen vangen. Hij liet de bal echter uit zijn handen glippen, waardoor Jesse van de Haar in de slotminuut de winnende treffer binnenschoot: 1-0.

FC Emmen - FC Dordrecht 2-4

Op de Oude Meerdijk kreeg de thuisploeg al snel een flinke domper te verwerken. Na nog geen tien minuten voetballen ontving Maikel Kieftenbeld een rode kaart na een charge op Mathis Suray. De tienkoppige Drenten moesten kort daarna twee tegendoelpunten slikken. Eerst passeerde Joey de Bie doelman Jan Hoekstra voor de 0-1, waarna debutant Adrian Segegic tien minuten later met een fraai afstandsschot de marge verdubbelde” 0-2. Voor rust kopte Joey Konings namens FC Emmen de aansluitingstreffer binnen, maar dat doelpunt werd twee minuten later ongedaan gemaakt door een doelpunt van Suray: 1-3. Na rust werd het spelersaantal weer gelijkgetrokken. Shein Rocco pakte zijn tweede gele kaart en kon inrukken. Voor Emmen werd het echter alleen nog maar erger. Na een misverstand tussen Hoekstra en Mike te Wierik kopte laatstgenoemde heel knullig in eigen doel: 1-4. Konings tekende met zijn tweede van de avond aan voor een iets minder pijnlijke avond voor de Emmenaren en bepaalde de eindstand op 2-4.

Maikel Kieftenbeld (FC Emmen) krijgt rood.

Helmond Sport - SC Cambuur 2-1

In een weinig enerverende eerste helft stond na 45 minuten de brilstand nog op het scorebord. Na rust kwam de thuisploeg al heel snel op voorsprong. Na een fraaie actie en dito voorzet van Joseph Amuzu kon Martijn Kaars binnenglijden en de score openbreken: 1-0. Na zeventig minuten spelen trok de Eredivisie-degradant de score gelijk. Nadat Roberts Uldrikis de bal luttele minuten eerder van dichtbij op keeper Wouter van der Steen kopte, maakte Milan Smit zijn kans wél af. Een lage voorzet van Remco Balk promoveerde de spits tot een doelpunt: 1-1. De Nederlander maakte daarmee al zijn vierde doelpunt van het seizoen. Hoewel Cambuur in de slotfase aandrong voor de overwinning, was het de thuisploeg die er met de volle buit vandoor ging. In de blessuretijd tekende Kaars aan voor zijn tweede doelpunt van de wedstrijd en zo bezorgde Helmond de tweede overwinning van het seizoen.

VVV-Venlo - De Graafschap 2-0

De Graafschap kreeg al vroeg een strafschop nadat Rick Ketting de bal tegen de hand had gekregen. Alexander Büttner verprutste het buitenkansje en zag Jan de Boer redding brengen. VVV nam na ruim een half uur de leiding. Michalis Kosidis kopte binnen uit een voorzet vanaf de rechterkant van Magnus Kaastrup: 1-0. De Graafschap moest de achtervolging vanaf minuut 52 verderzetten met tien man: Simon Colyn kwam hard in op Levi Smans en kreeg rood. VVV voerde de druk flink op en besliste de wedstrijd in de 81ste minuut via een penalty na een overtreding op Soulyman Allouch. De strafschop werd benut door Kosidis: 2-0.

Telstar - FC Eindhoven 0-1

Na tien minuten spelen kwam het eerste gevaar uit een dood spelmoment. Namens Telstar schoot Zakaria Eddahchouri een vrije trap hard over de muur, maar doelman Jorn Brondeel viste het leer knap uit de bovenhoek. Eddahchouri stichtte namens de thuisploeg het meeste gevaar, maar tot een doelpunt leidde het voor rust niet. Na een klein uur waren het de bezoekers die de voorsprong pakten. Nadat Ozan Kökcü enkele momenten eerder de paal trof, plofte de bal na een voorzet van Evan Rottier via de ongelukkige Telstar-verdediger Thomas Oude Kotte in het eigen doel: 0-1. Na 75 minuten had Eindhoven de wedstrijd in het slot moeten gooien, maar Dahlhaus verzuimde van zeer dichtbij de bal af te maken. Het deed er uiteindelijk niet toe, daar Telstar niet bij machte was de achterstand weg te werken.

Yuya Ikeshita laat zien hoe je de muur te slim af bent! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 1, 2023

FC Den Bosch - Jong PSV 1-2

Dankzij Yuya Ikeshita begon FC Den Bosch heerlijk aan de wedstrijd. De middenvelder verraste Jong PSV-doelman Niek Schiks door zijn vrije trap om de muur heen binnen te schieten: 1-0. Jong PSV kantelde de wedstrijd nog in de eerste helft. Emir Bars prikte in de 24ste minuut vanaf de punt van de zestienmeter binnen in de verre hoek: 1-1. Twee minuten later knikte Muhlis Dagasan een vrije trap van Mylian Jiménez binnen: 1-2.

MVV Maastricht - Jong Ajax 2-1

Gepruts in de opbouw kostte Jong Ajax binnen drie minuten een tegendoelpunt. Doelman Charlie Setford leverde de bal met een dramatische pass in. Olivier Aertssen had het nog kunnen oplossen, maar greep weifelend in, waarna Koen Kostons de korte voorzet van Tunahan Tasci intikte: 1-0. In de dertiende minuut kon Kostons weer een voorzet afmaken, ditmaal afkomstig van Ferre Slegers: 2-0. De wedstrijd kwam meer in balans toen MVV'er Koen Coomans in de 64ste minuut tegen zijn tweede gele kaart aanliep. Jong Ajax kwam in de slotfase terug via Gabriel Misehouy. De middenvelder maakte knap ruimte voor zichzelf en schoot in de verre hoek binnen: 2-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 7 9 2 Jong PSV 4 3 0 1 0 9 3 MVV Maastricht 3 2 1 0 3 7 4 FC Eindhoven 3 2 1 0 3 7 5 FC Groningen 4 2 1 1 4 7 6 VVV-Venlo 4 2 1 1 3 7 7 SC Cambuur 4 2 1 1 2 7 8 Jong AZ 3 2 0 1 2 6 9 Helmond Sport 4 2 0 2 -2 6 10 Jong FC Utrecht 4 2 0 2 -2 6 11 Willem II 3 1 2 0 2 5 12 FC Dordrecht 4 1 2 1 0 5 13 FC Emmen 4 1 2 1 -1 5 14 NAC Breda 3 1 1 1 -1 4 15 ADO Den Haag 3 1 1 1 -2 4 16 De Graafschap 4 1 1 2 -2 4 17 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 18 FC Den Bosch 4 1 0 3 -2 3 19 Telstar 4 0 0 4 -5 0 20 Jong Ajax 4 0 0 4 -7 0