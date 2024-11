Veroordeelde Promes spreekt zich uit in nieuwe track ‘Wintersport’: ‘Ze wilden me klemmen, maar…’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quincy Promes, die een nieuw rapnummer ‘Wintersport’ heeft uitgebracht.

Promes is veroordeeld tot twee gevangenisstraffen: anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef na een ruzie en zes jaar voor betrokkenheid bij drugshandel. In beide zaken is hij in hoger beroep gegaan, maar bij de veroordeling voor drugshandel heeft de rechtbank Amsterdam ook zijn gevangenneming bevolen. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Promes werd begin maart in Dubai aangehouden voor een ‘lokale overtreding’ toen hij daar met zijn toenmalige club Spartak Moskou op trainingskamp was. Hij mocht daarop het land niet verlaten in afwachting van zijn rechtszaak.

Half maart werd hij voor een tweede keer aangehouden, ditmaal op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij zat een aantal weken in de gevangenis, maar kwam half mei weer vrij.

In afwachting van zijn uitleveringsverzoek aan Nederland tekende Promes begin september bij Dubai United, dat op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten actief is. De 32-jarige aanvaller zit ook op muziekgebied niet stil. Vrijdag bracht hij zijn nieuwe nummer ‘Wintersport’ uit, een samenwerking met rapper Topperig.

In zijn nieuwe rapnummer verwijst Promes onder meer naar de rechtszaken die er momenteel tegen hem lopen. “Ze willen weten wat ik weet. Eén ding is zeker we gaan niet in zee. Je dacht je had me door, maar ik switchte van lane. Ga ervandoor, ik zit weer in een plane”, waarmee hij lijkt te refereren aan het feit dat hij momenteel op vrije voeten loopt in Dubai.

Dat doet hij later in de track nogmaals. “Deur was dicht, maar ik heb het gebroken. Ze wouden me klemmen, ben pia!" (weg of gevlucht in het Papiaments, red.). Promes benadrukt daarnaast dat hij nog altijd in luxe leeft. In de clip draagt hij een grote ketting en zingt: "Bro ik kom niks tekort. Ice om me nek net wintersport.”