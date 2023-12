Vermoedelijke XI PSV: Bosz verrast op de flanken bij afwezigheid Lozano

Zaterdag, 2 december 2023 om 11:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:33

Zondagmiddag om 12:15 uur trappen Feyenoord en PSV af voor de absolute kraker in speelronde 14 van de Eredivisie. De Eindhovenaren zijn nog altijd foutloos en dus is Feyenoord er alles aan gelegen om de punten in eigen huis te houden. Het gat op de ranglijst is zeven punten. Zo komt de ploeg van trainer Peter Bosz vermoedelijk voor de dag.

Gezien de midweekse speelronde in de Champions League zal PSV met een iets beter gevoel afreizen naar De Kuip zondag. De ploeg van Bosz zorgde voor een knappe comeback tegen Sevilla (2-3) en is verzekerd van overwintering in het miljardenbal. Feyenoord keert na de winter terug in de tussenronde van de Europa League.

Echter zijn er ook zorgen aan de kant van PSV. Buitenspelers Noa Lang en Hirving Lozano zijn niet inzetbaar en dus moet Bosz puzzelen. De PSV-trainer mag van geluk spreken dat Johan Bakayoko werd gespaard tegen FC Twente. De buitenspeler ontsnapte aan een tweede gele kaart en is dus gewoon inzetbaar.

Waar verwacht werd dat Yorbe Vertessen de plek zou innemen van Lozano, kiest Bosz waarschijnlijk voor Malik Tillman. De van origine aanvallende middenvelder mag de linkerkant gaan bestrijken. Luuk de Jong opereert zoals gebruikelijk vanuit de punt van de aanval.

Op het middenveld voert Bosz geen wijzigingen door, wat betekent dat Guus Til voor diepte moet zorgen met Joey Veerman en Jerdy Schouten in zijn rug. Ook in de defensie houdt Bosz vast aan de gebruikelijke namen.

Voor Bosz wordt het duel in De Kuip een bijzondere. De geboren Apeldoorner was als speler, assistent-trainer én als technisch directeur actief bij Feyenoord. Toen hoofdtrainer Gertjan Verbeek ontslagen werd, verklaarden assistent Wim Jansen en Bosz zich solidair met Verbeek en stapten ook zij op.

PSV doet het de laatste jaren goed tegen Feyenoord. De Eindhovenaren verloren op 19 september 2021 voor het laatst en kunnen, na de winst om de Johan Cruijff Schaal, voor het eerst sinds 2016 twee opeenvolgende zeges boeken tegen Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.