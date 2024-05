Vermoedelijke XI Atalanta en Bayer Leverkusen: twee Nederlanders aan de aftrap

Woensdagavond (21:00 uur) staat de Europa League-finale op het programma. In Dublin speelt Atalanta zijn eerste Europese eindstrijd ooit, terwijl Leverkusen na de UEFA Cup-winst in 1988 zijn tweede Europese beker hoopt binnen te hengelen. Er worden met Teun Koopmeiners en Jeremie Frimpong twee Nederlanders aan de aftrap verwacht.

Aan de kant van Atalanta, dat zich zaterdag met een zege op Lecce (0-2) kwalificeerde voor de Champions League, doet Marten de Roon niet mee. De Oranje-international liep een week geleden in de Coppa Italia-finale tegen Juventus een blessure op en al snel werd duidelijk dat hij de Europa League-finale moet missen.

Verder was het de vraag of Emil Holm en Sead Kolasinac fit genoeg zouden zijn om aan te treden tegen Leverkusen, maar de verdedigers waren tijdens de laatste training weer van de partij en zouden (een deel) mee moeten kunnen spelen.

Juan Musso verdedigt het doel. De verdediging lijkt te bestaan uit Berat Djimsiti, Isak Hien en Giorgio Scalvini. Laatstgenoemde geldt als vervanger van De Roon, die de laatste tijd vooral als een van de drie centrumverdedigers opereerde.

Op het middenveld heeft trainer Gian Piero Gasperini geen reden om wijzigingen door te voeren. Dat zou betekenen dat het blok op het middenveld gevormd wordt door Mario Pasalic en Ederson, en dat Davide Zappacosta (rechts) en Matteo Ruggeri (links) aan de zijkanten op het middenveld staan.

In de 3-4-2-1-formatie van Gasperini is Teun Koopmeiners zeker van een plek achter spits Gianluca Scamacca. Charles De Ketelaere is de andere aangewezen speler om Scamacca van bruikbare ballen te voorzien. Mitchel Bakker en Hans Hateboer beginnen op de bank.

Bayer Leverkusen slaagde er afgelopen weekend in om ongeslagen kampioen van Duitsland te worden en is ook nog zonder nederlaag in de DFB-Pokal en Europa League. De club, die zaterdag de bekerfinale speelt tegen FC Kaiserslautern, kan zijn historische seizoen nog een stuk meer glans geven met zeges in de finales.

Alles lijkt dit seizoen goed te vallen voor Xabi Alonso en zijn manschappen, die fit naar Dublin zijn afgereisd. Het enige twijfelgevalletje was Florian Wirtz. De Speler van het Jaar in de Bundesliga had de voorbije weken wat last van een kuitblessure, maar deed afgelopen weekend een half uur mee en wordt aan de aftrap verwacht.

Zoals gewoonlijk in de Europa League krijgt doelman Matej Kovár de voorkeur Lukás Hrádecký. Edmond Tapsoba, Jonathan Tah en Piero Hincapié zijn de drie centrumverdedigers van dienst. .

Het is nog even de vraag of Jeremie Frimpong als rechtermiddenvelder wordt opgesteld, of toch als een van de twee aanvallers achter de diepe spits. Vermoedelijk begint Frimpong als rechtermiddenvelder en wordt de rest van die linie gecompleteerd door Robert Andrich, Granit Xhaka en Alejandro Grimaldo.

In de punt van de aanval lijkt de voorkeur uit te gaan naar Victor Boniface, die in de tweede seizoenshelft kampte met blessureleed, maar de laatste twee wedstrijden weer in de basis begon. Achter de Nigeriaan wordt naast Wirtz ook Jonas Hofmann in de basis verwacht.

De laatste keer dat Leverkusen in een Europese finale stond, was in 2002. Toen verloor Leverkusen de Champions League-finale van Real Madrid, dat aan het langste eind trok dankzij een weergaloze volley van Zinédine Zidane.

Vermoedelijke opstelling Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca.

Vermoedelijke opstelling Bayer Leverkusen: Kovár; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

