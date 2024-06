Blessure op training van Frankrijk betekent mogelijk meevaller voor Nederland en vooral Denzel Dumfries

Theo Hernández heeft de woensdagtraining van les Bleus vroegtijdig verlaten, zo sijpelt door in de Franse media. De pijlsnelle vleugelverdediger van AC Milan kampt met knieklachten, die hij overhield aan het oefenduel met Canada (0-0). In de komende dagen moet blijken of Hernández op tijd kan herstellen.

In Frankrijk wacht men rustig af of Hernández op tijd fit is voor het eerste groepsduel met Oostenrijk aankomende maandag. Bondscoach Didier Deschamps heeft met Ferland Mendy en Eduardo Camavinga twee spelers van Real Madrid achter de hand die op de linksbackpositie uit de voeten kunnen.

De knie van Hernández zal deze week meermaals getest worden, waarna de medische staf zal bepalen of het verstandig is om met de linkspoot verder te gaan. Het tweede groepsduel van Frankrijk is voor Hernández een pikant weerzien, waar hij graag bij zal willen zijn.

Over acht dagen, op vrijdag 21 juni, nemen Nederland en Frankrijk het tegen elkaar op in de Red Bull Arena in Leipzig. Hernández, die erom bekendstaat vaak op te stomen, zal op ‘zijn’ linkerflank mogelijk meermaals tegenover Oranje-international Denzel Dumfries komen te staan.

Dumfries (Inter) en Hernández (AC Milan) hadden het in het verleden meermaals met elkaar aan de stok tijdens de heetgebakerde derby van Milaan. De Rotterdamse rechtsback van i Nerazzurri deed daar tijdens het titelfeest van Inter een schepje bovenop door een spandoek van het hoofd van Hernández op een aangelijnde hond te tonen dat hij van een supporter aangereikt kreeg.

Het is overigens nog de vraag of Dumfries kan rekenen op een basisplaats in Oranje. Zijn concurrent, Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), liet tijdens de laatste twee oefenzeges een uitstekende indruk achter.

De 26-jarige Hernández is sinds september 2021 international van Frankrijk. Inmiddels staat de teller op 27 interlands, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 8 assists. Zijn twee jaar oudere broer Lucas, verdediger van Paris Saint-Germain, moet het EK al laten schieten vanwege een zware knieblessure.

