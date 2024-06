Koeman tovert konijn uit de hoge hoed: ‘Hij doet iets met het elftal’

Maarten Wijffels is van mening dat Jeremie Frimpong niet meer uit de basis kan worden gehaald bij Oranje. De wingback van Bayer Leverkusen was tegen Canada (4-0) de beste man op het veld en dient daarvoor beloond te worden, zo is de conclusie.

"Koeman kan van alles in zijn hoofd hebben, maar hij kijkt toch ook naar het moment?", vraagt Wijffels zich af in de AD Voetbalpodcast. "Frimpong kun je er bijna niet meer uithalen. Als je ziet welke flow hij meeneemt. Daar wil je iets mee als team en als trainer."

Wijffels schoof in aanloop naar het EK Tijjani Reijnders naar voren als mogelijke verrassing bij Oranje. "Maar eigenlijk zou dit de konijn uit de hoge hoed kunnen zijn", aldus presentator Etienne Verhoeff. "Zeker kan dat."

"En wat te denken van Jerdy Schouten", gaat Wijffels verder. "Die was goed in al zijn eenvoud. Je ziet meteen dat spelers hem vertrouwen. Ze spelen hem in, hij draait, hij kaatst. Er gebeurt altijd iets goeds. Die heeft zijn ritme wel gevonden."

"Je kan het proberen zonder Schouten, maar het is wel een speler die op de winkel past", vindt Wijffels. "Daar zou ik stevig rekening mee houden als ik Koeman was."

Over de fitheid van Memphis Depay bestaat twijfel. De transfervrije aanvaller is niet helemaal fit en ging tegen Canada na een uur naar de kant. Koeman hoopt Depay tegen IJsland (maandag) langer in te kunnen zetten.

"Depay gaat natuurlijk niet alle wedstrijden volledig spelen", aldus Wijffels. "Als dat gebeurt, zou dat uniek zijn gezien zijn blessureverleden de laatste twee jaar. Hij moet eerst maar eens een reeks van zeven wedstrijden maken."

Depay was tegen Canada belangrijk met de openingstreffer op aangeven van Frimpong. In de eerste helft lukte lang niet alles bij de centrumspits, maar zeker na rust liet hij zien hongerig te zijn.

"Je ziet dat Depay toch graag centraal uitkomt", analyseert Wijffels. "Het kan zijn dat hij een vrije rol krijgt vanaf links om centraal uit te komen, maar hij komt daar hoe dan ook uit. Brian Brobbey is niet de spits die perse in de basis moet."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties