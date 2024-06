Jeremie Frimpong heeft na klinkende Nederlandse zege andere bijnaam voor Memphis Depay

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor uitblinker Jeremie Frimpong, die vlak na afloop van het oefenduel met Canada (4-0 winst) wordt vastgelegd door OnsOranje.

De KNVB deelt direct na afloop beelden van Frimpong in de kleedkamer van Nederland. De sterspeler van Bayer Leverkusen is in zijn nopjes met zijn doelpunt en assist. “Natuurlijk! Ik voel me goed momenteel en ben blij om het team te helpen.”

Frimpong is ook tevreden over het optreden van een van zijn vrienden bij Oranje. “Ik ben blij met de overwinning en het doelpunt van Memphis.” Frimpong was vlak na rust aangever bij het doelpunt van de clubloze aanvaller, voor wie hij een bijzondere bijnaam in petto heeft. “Allen Iverson!” Memphis kan overduidelijk wel lachen om zijn teamgenoot. “Ik ben trots op je”, aldus de Moordrechtse spits.

Iverson is een voormalig basketballer die een lange tijd in de NBA speelde voor verschillende teams. De Amerikaan stond bekend om zijn zweetband, die hij tijdens iedere wedstrijd om zijn hoofd droeg. Memphis was donderdagavond onderwerp gesprek nadat hij met een hagelwitte band om zijn hoofd aantrad tegen Canada. NOS-analist Pierre van Hooijdonk gaf de rechtspoot gekscherend de bijnaam ‘Memphis Kyrgios’, vernoemd naar toptennisser Nick Kyrgios.

