Kranten wijzen naast Jeremie Frimpong nog twee Nederlandse uitblinkers aan

Het Nederlands elftal heeft zich donderdagavond tijdens het oefenduel met Canada (4-0 winst) een goede dienst bewezen, zo blijkt ook uit het oordeel van de Nederlandse media. Met name vleugelflitser Jeremie Frimpong kan rekenen op lovende kritieken. Ook Memphis Depay en Jerdy Schouten ontvangen vrijdagochtend mooie woorden van het Nederlandse journaille.

‘Flitsende Frimpong’, kopt het Algemeen Dagblad vrijdag. Journalist Mikos Gouka geeft de sterspeler van Bayer Leverkusen een 8 voor zijn optreden in De Kuip. Memphis krijgt het tweede hoogste cijfer: een 7,5. "Wat een pass kort voor rust op Brobbey, die alleen op de keeper af kon. Na rust de openingstreffer. Memphis was duidelijk aanwezig ruim een week voor het EK."

Collega Sjoerd Mossou heeft genoten van PSV-middenvelder Schouten. “Hij veroverde niet alleen tal van ballen, ook in balbezit speelde Schouten bij vlagen uitstekend, vaak de diepte zoekend en zo nadrukkelijk solliciterend naar een basisplaats. Zolang vormgever Frenkie de Jong niet topfit is, is Schouten vooralsnog de eerste middenvelder met een groen vinkje achter zijn naam.”

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf denkt dat Frimpong, die tegen de Canadezen goed was voor een doelpunt en een assist, zich donderdag in de basiself van Oranje heeft gespeeld. “De rechtsbuiten was met zijn diepgang de gevaarlijkste aanvaller.” De ochtendkrant ziet Frimpong als een ‘extra wapen’.

Verweij krijgt namelijk bijval van zijn collega Valentijn Driessen, die Frimpong omschrijft als ‘kandidaat rechtsbuiten’. Waar de spraakmakende televisiepersoonlijkheid tijdens de persconferentie kritisch was op de hagelwitte haarband van Memphis, is hij in zijn geschreven stuk in de krant positief over de dertigjarige aanvaller.

“Zoals Depay en Jeremie Frimpong zich presenteerden, was ronduit verfrissend”, concludeert Driessen. “De contractloze Depay begon moeizaam, maar groeide steeds beter in de wedstrijd. Met een aantal prima acties, waaronder een doelpunt, drukte hij offensief zijn stempel op het spel. Ook met de fitheid zit het goed en als hij tegen IJsland opnieuw een uur of meer kan spelen, dan heeft hij eveneens voldoende wedstrijdritme om tegen Polen in de basis te starten.”

Journalist Willem Vissers, die zijn stukken schrijft namens De Volkskrant, heeft vooral genoten van een specifiek onderdeel in het voetbal tijdens de zege van Oranje. “Snelheid is cruciaal in voetbal en Frimpong is ongekend snel, net als Brian Brobbey, of Micky van de Ven, en ook de invallers Donyell Malen en Steven Bergwijn.”

“Dat was mooi allemaal in de Kuip: de sprints van Frimpong, de rust van de solide doelman Bart Verbruggen, een enkele truc van Memphis Depay, een pass van Daley Blind, spelmaker Jerdy Schouten of Matthijs de Ligt”, aldus Vissers.

Dissonant

Ookbenoemt Frimpong en Memphis als uitblinkers. Routinier Georginio Wijnaldum komt er echter minder goed vanaf. “De enige echte dissonant op de zorgeloze avond was Wijnaldum. De man die tegenwoordig zijn geld verdient in de sportief laagwaardige competitie van Saudi-Arabië maakte een verdwaalde indruk in het stadion waar zijn carrière bij Feyenoord ooit een flitsende start kreeg.”

“Het spel ging veelal langs Wijnaldum (33) heen. Verkeerde aannames, een trage balbehandeling, veel risicoloze ballen en een gebrek aan scherpte typeerden zijn spel. Een vrije schietkans in de eerste helft verprutste hij. Het blijft een raadsel waarom Koeman denkt dat Wijnaldum nog van meerwaarde kan zijn op het EK”, aldus de kritische John Graat.

