Vermoedelijke opstellingen PSG - Arsenal: Dembélé is fit en Arteta heeft belangrijke speler terug

Paris Saint-Germain verdedigt woensdag een 1-0 voorsprong in de halve finale van de Champions League tegen Arsenal. Bij de Parijzenaren is Ousmane Dembélé fit genoeg om te starten, terwijl Arsenal met Thomas Partey een belangrijke speler terug ziet keren. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Bij PSG ging het deze week bijna uitsluitend over Dembélé, die in de heenwedstrijd in de zeventigste minuut uitviel en afgelopen weekend niet van de partij was in de uitwedstrijd tegen RC Strasbourg (2-1).

Trainer Luis Enrique bevestigde dinsdag op de afsluitende persconferentie dat er goed nieuws was over Dembélé. “Hij is morgen beschikbaar. Hij heeft de afgelopen twee dagen met ons meegetraind.” Dembélé was verantwoordelijk voor het enige doelpunt in de heenwedstrijd.

Enrique heeft dan ook in principe geen reden om te sleutelen aan zijn opstelling. Gianluigi Donnarumma verdedigt het Franse doel, terwijl Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho en Nuno Mendes achterin staan.

Het middenveld bestaat uit João Neves, Vitinha en Fabián Ruiz, terwijl de voorhoede wordt gevormd door Desiré Doué, Dembélé en Khvicha Kvaratskhelia.

Aan de kant van Arsenal ontbrak Jurriën Timber afgelopen weekend tegen AFC Bournemouth, maar de verwachting is dat hij start tegen PSG en de defensie vormt met William Saliba, Jakub Kiwior en Myles Lewis-Skelly. David Raya staat onder de lat.

Martin Ødegaard en Declan Rice zijn zekerheidjes op het middenveld en dat lijkt ook te gelden voor Partey, een van de uitblinkers in het tweeluik met Real Madrid.

De basisplaats van de Ghanees gaat ten koste van Leandro Trossard, die zijn plek als vaste spits ziet worden ingenomen door Mikel Merino. Bukayo Saka (rechts) en Gabriel Martinelli (links) moeten voorin voor de broodnodige doelpunten zorgen.

Vermoedelijke opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Vermoedelijke opstelling Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.