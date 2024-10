Vermoedelijke opstellingen Feyenoord - FC Twente: Brian Priske rekent op verdedigers

Feyenoord hoopt zondagmiddag de Champions League-zege op Girona (2-3) een passend vervolg te geven. De Rotterdammers nemen het in De Kuip op tegen FC Twente, dat na twee knappe gelijke spelen in de Europa League opnieuw een grote wedstrijd wacht. De Eredivisie-kraker begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Feyenoord-trainer Brian Priske kan geen beroep doen op Bart Nieuwkoop en Calvin Stengs. Daarentegen verwacht de Deen wel te kunnen beschikken over Jordan Lotomba en Dávid Hancko. De twee verdedigers werkten vrijdag een individueel programma af, maar Priske verwacht dat de twee kunnen starten.

De Deen heeft in principe geen reden om iets te wijzigen aan zijn ploeg, en lijkt dan ook voor dezelfde elf namen te kiezen. Timon Wellenreuther staat op doel en de verdediging bestaat uit Lotomba, Thomas Beelen, Hancko en Hugo Bueno.

Antoni Milambo is inmiddels een vaste naam in de basiself en onderstreepte zijn nieuwe status met de 1-2 tegen Girona, zijn eerste goal ooit in de Champions League. Aanvoerder Quinten Timber en Feyenoords Speler van de Maand, Hwang In-beom, vormen de rest van het middenveld.

Ayase Ueda krijgt in de spits andermaal de voorkeur boven Julián Carranza, ondanks dat de Japanner een strafschop miste tegen Girona. Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links) zijn de vleugelaanvallers.

FC Twente

FC Twente boekte na het gelijkspel tegen Manchester United hetzelfde resultaat tegen Fenerbahçe (1-1). Vooraf twee prima resultaten, al lieten de Tukkers na te winnen van Fenerbahçe. Duidelijk is dat Twente groeiende is.

“We speelden misschien wel onze beste wedstrijd”, blikte trainer Joseph Oosting vrijdag terug op de persconferentie. “Als je kijkt hoe dominant we speelden, zowel aanvallend als verdedigend, dan hadden we moeten winnen van Fenerbahçe.”

Oosting wist bovendien te melden dat er geen nieuwe blessuregevallen zijn bijgekomen. “We hebben nog een training op zaterdag, maar zoals het er nu uitziet is iedereen goed uit de wedstrijd van donderdag gekomen.”

In principe heeft Oosting dus ook geen reden om veranderingen aan te brengen, al is de verwachting dat Ricky van Wolfswinkel plaatsmaakt voor de frisse Daan Rots.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Timber, Milambo, Hwang; Osman, Ueda, Paixão.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Steijn, Vlap; Rots, Lammers, Van Bergen.