Vermoedelijke opstellingen Feyenoord en AZ: 5 nieuwe namen na zeperd tegen Ajax

Na de 0-2 nederlaag tegen Ajax is het zaak voor Feyenoord om het goede gevoel zo snel mogelijk terug te krijgen. Alleen een zege volstaat voor de Rotterdammers, die het in eigen huis opnemen tegen het kwakkelende AZ. Het duel in De Kuip begint om 21.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Feyenoord-trainer Brian Priske kondigde vrijdag op de persconferentie aan dat Timon Wellenreuther zijn plek onder de lat bij Feyenoord kwijt is. De Duitser zag er woensdag bij beide doelpunten van Ajax niet goed uit en ziet Justin Bijlow zijn plek innemen.

“Deze beslissing is niet gebaseerd op één wedstrijd”, vertelde Priske op de persconferentie. “Net als van iedere andere speler worden de prestaties van Timon continu geëvalueerd. Op basis daarvan vonden we dit een goed moment om voor Justin te kiezen. We hebben twee hele sterke keepers. Timon heeft het heel professioneel opgepakt.”

Quilindschy Hartman en Santiago Gimenez hebben in de ziekenboeg gezelschap gekregen van Ayase Ueda en Antoni Milambo. Ueda viel nog voor rust uit tegen Ajax, terwijl Milambo tien minuten voor tijd naar de kant ging. De precieze ernst van hun blessures moet nog duidelijk worden.

Calvin Stengs traint weer mee met de groep, maar Priske verwacht de komende week nog geen beroep op hem te kunnen doen. AZ-thuis komt ook te vroeg voor Jordan Lotomba, al maakt de Zwitser wel sprongen in zijn herstel.

Naast de rentree van Bijlow vinden er naar alle waarschijnlijkheid nog wat wijzigingen plaats in de defensie. Gernot Trauner lijkt centraal achterin afgelost te worden door Thomas Beelen, terwijl Nieuwkoop op rechts de plek inneemt van Givairo Read. Dávid Hancko en Hugo Bueno completeren de achterste linie.

Door de blessure van Milambo zijn de opties op 10 redelijk beperkt. De thuiswedstrijd tegen AZ lijkt een prima gelegenheid om Ramiz Zerrouki weer wat minuten te gunnen. De Algerijn neemt een controlerende plek in en geeft Quinten Timber en Hwang In-beom de gelegenheid iets meer aan aanvallen te denken. Julián Carranza is de vervanger van Ueda, terwijl Ibrahim Osman en Igor Paixão op de flanken staan.

AZ

AZ kent een slechte fase. De Alkmaarders wonnen geen van hun laatste zes wedstrijden en kampen bovendien met fors blessureleed. Ibrahim Sadiq, Ruben van Bommel, Bruno Martins Indi, Zico Buurmeester, Lequincio Zeefuik en Kristijan Belic zijn niet van de partij.

Belic hield klachten over aan het duel met Go Ahead Eagles, waarin AZ in eigen huis een 2-0 voorsprong weggaf (2-2). Daartegenover staat dat Wouter Goes, Maxim Dekker en Kees Smit weer fit genoeg en dus beschikbaar zijn voor trainer Maarten Martens. Daarnaast keert David Møller Wolfe terug van een schorsing.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Bueno; Zerrouki, Hwang, Timber; Osman, Carranza, Paixão.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Koopmeiners, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Kwakman; Poku, Parrott, Kasius.