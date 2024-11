Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz wikt en weegt over inzetbaarheid van 3 spelers

Na de eclatante midweekse 4-0 zege op Girona is het zaak voor PSV om het goede gevoel door te trekken richting de interlandperiode. Trainer Peter Bosz heeft te maken met een aantal twijfelgevallen in zijn selectie voor het uitduel met NAC Breda dat om 20.00 uur begint en live te zien is op ESPN 1.

PSV moet het in Breda sowieso stellen zonder de al langer geblesseerden Jerdy Schouten, Joey Veerman, Sergiño Dest, Adamo Nagalo en Hirving Lozano. Daarnaast staat er een vraagteken achter de naam van Rick Karsdorp, Armando Obispo en Noa Lang.

Obispo was er tegen Girona al niet bij omdat hij moest afhaken op de afsluitende training. Karsdorp en Lang kregen tegen de Catalanen een tik te verwerken. Vrijdag, op de laatste training, heeft Bosz een voor de buitenwereld nog onbekend besluit genomen over het drietal.

Walter Benítez zal het doel van PSV verdedigen. Ervan uitgaande dat de tik die Karsdorp te verwerken kreeg niet helemaal verwerkt is, staat Richard Ledezma vermoedelijk op rechtsback. Matteo Dams start op links, terwijl het centrum gevormd wordt door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli.

Op het middenveld lijkt Mauro Júnior te blijven staan als 6, na zijn overtuigende optreden tegen Girona. Met de Braziliaan op het veld heeft Malik Tillman wat meer ruimte om naar voren te trekken en nummer 10 Guus Til bij te staan.

Lang lijkt mee te reizen naar Breda, maar gezien zijn blessureverleden is het goed mogelijk dat hij op de bank begint. In dat geval zou Ivan Perisic terug naar zijn meer natuurlijke linkerflank kunnen verhuizen, waarmee er op rechts een plek vrijkomt voor Johan Bakayoko. Luuk de Jong staat in de spits.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Til, Tillman; Bakayoko, De Jong, Perisic.