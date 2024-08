Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz neemt besluit over Jordan Teze

PSV hoopt zijn uitstekende seizoenstart zondagmiddag een vervolg te geven tegen Heracles Almelo. Trainer Peter Bosz kan niet beschikken over een handjevol spelers, maar weet desondanks dat zijn ploeg de torenhoge favoriet is tegen zijn ex-club. Het duel in Almelo begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 2.

PSV ging afgelopen weekend vliegend van start in de Eredivisie. In het eigen Philips Stadion werd RKC Waalwijk dankzij treffers van Johan Bakayoko, Jerdy Schouten, Malik Tillman en Hirving Lozano (2x) met 5-1 aan de kant gezet.

Bosz kan zondag niet beschikken over Mauro Júnior, Sergiño Dest, Armando Obispo en Ismael Saibari. Op Dest na trainen al deze spelers wel weer individueel, maar voorlopig zijn zij nog niet inzetbaar. “Ze zijn nog niet bij de groep aangesloten en pas dan kan ik hen weer bij de selectie krijgen”, werd Bosz op de persconferentie geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Eredivisie Heracles HER 2024-08-18T10:15:00.000Z 12:15 PSV Eindhoven PSV

Grote vraag is of Jordan Teze zondag bij de eerste elf namen behoort. De rechtsback weigerde vanwege de concrete interesse van AS Monaco in zijn persoon in eerste instantie te spelen tegen RKC, maar betuigde spijt en kreeg als invaller uiteindelijk twintig minuten speeltijd tegen de Waalwijkers.

Het Eindhovens Dagblad verwacht Teze ‘normaal gesproken’ in de basis. Dat zou dan ten koste gaan van Richard Ledezma, die Teze uitstekend verving tegen RKC. Het zou de enige wijziging in de opstelling van PSV betekenen. Naast Teze staan Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Fredrik Oppegård in de defensie van de Eindhovenaren.

Boscagli staat in de concrete belangstelling van Brighton & Hove Albion en de Monegask wil de overstap naar de Premier League graag maken. Desondanks zal er van muiterij geen sprake zijn en verschijnt hij normaliter aan de aftrap.

Het middenveld wordt gevormd door Joey Veerman, Schouten en Tillman. Voorin wordt spits Luuk de Jong geflankeerd door Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links). Lozano moet het ondanks zijn uitstekende invalbeurt tegen RKC andermaal doen met een reserverol.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Flamingo, Boscagli, Oppegård; Schouten, Tillman, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.