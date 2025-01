Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz kiest voor creativiteit op het middenveld

PSV staat dinsdagavond voor een cruciale test op bezoek bij Rode Ster Belgrado. De ploeterende Eindhovenaren hebben een overwinning nodig en moeten dat zonder de nodige spelers voor elkaar zien te krijgen. Voetbalzone kijkt naar de mogelijke opstelling van PSV, dat dinsdag om 21.00 uur aftrapt in het Rajko Mitic Stadion. De wedstrijd is live te zien op Ziggo Sport 1.

Trainer Peter Bosz moet zes spelers missen in Belgrado. Sergiño Dest en Adamo Nagalo zitten nog in hun revalidatieproces. Malik Tillman raakte vorige week geblesseerd aan zijn enkel en is langere tijd niet inzetbaar. Ivan Perisic en Esmir Bajraktarevic zijn niet van de partij omdat zij niet speelgerechtigd zijn. Tot slot is Matteo Dams geschorst.

Daarentegen staat de terugkeer in de wedstrijdselectie van Isaac Babadi en Couhaib Driouech. Daarnaast heeft Bosz twee talenten uit Jong PSV meegenomen: Wessel Kuhn (18) en Tay Abed (20).

Walter Benítez is de vaste nummer één onder de lat. Op rechtsback valt de keuze vermoedelijk op Richard Ledezma, die Rick Karsdorp de afgelopen twee duels al op de bank hield. Ryan Flamingo en Olivier Boscagli staan in het centrum, terwijl Mauro Júnior vanaf links start.

Op het middenveld blijft het blok Jerdy Schouten - Joey Veerman staan. Waar Guus Til tegen PEC Zwolle op 10 stond, lijkt de keuze dinsdag te vallen op de creatievere Ismael Saibari.

Luuk de Jong krijgt in de spitspositie de voorkeur boven Ricardo Pepi. Door de afwezigheid van Perisic is de keuze voor de rechtsbuitenpositie simpel: Johan Bakayoko. Noa Lang start vanaf links.

“Ik denk dat wij nog drie punten nodig hebben om de volgende ronde te halen", sprak Bosz maandag op de persconferentie. "Morgen is de eerstvolgende mogelijkheid om ze te pakken. Ik zeg altijd: als je in het leven een kans krijgt, moet je ‘m pakken.”

PSV staat momenteel op de 23ste plaats met acht punten. Om de tussenronde te halen zal de ploeg tien of elf punten nodig hebben. In de laatste speelronde wacht Liverpool, wat extra druk op de wedstrijd tegen Rode Ster legt.

Rode Ster, dat drie punten heeft, zal zijn twee resterende wedstrijden moeten winnen om een theoretische kans op de tussenronde te houden. Lees hier meer over de enkelvoudig Europacup I-winnaar.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.