Vermoedelijke opstelling PSV: grote zorgen in de defensie voor Peter Bosz

PSV trapt zijn Eredivisie-seizoen zaterdagavond af met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Trainer Peter Bosz kan niet over een volledig fitte selectie beschikken. Met name in de verdediging kent hij de nodige kopzorgen, waardoor het nog de vraag is welke elf spelers hij het veld op gaat sturen. Het duel in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN.

Walter Benítez staat op doel bij PSV. De Argentijn maakte mede dankzij een fabelachtige dubbele redding een prima indruk in de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen Feyenoord, al kon ook hij niet voorkomen dat Feyenoord na strafschoppen aan het langste eind trok.

Dan de verdediging, het grootste zorgenkindje. Eens temeer omdat vrijdag bekend werd dat Jordan Teze voorlopig weigert om te spelen bij PSV. De rechtsback staat in de concrete belangstelling van AS Monaco en stuurt aan op een breuk.

Teze wil koste wat kost een transfer forceren en heeft daarom besloten om zich niet beschikbaar te stellen voor PSV. De Eindhovenaren willen op hun beurt eerst een vervanger aantrekken, voordat ze eventueel akkoord gaan met een vertrek van de vleugelverdediger.

"Het is heel vers", reageerde Bosz vrijdag op de opvallende actie van Teze. "Ik heb hem net tien minuten geleden gesproken. Maar dit is niet de juiste manier. Het klopt dat Jordan al voor Feyenoord heeft gedreigd met niet spelen."

"Toen hebben we gesproken en hebben we het kunnen oplossen. Ik had niet gedacht dat hij dit nu toch zou doorzetten. Ik begrijp hem niet. Dit hoort niet. De consequenties kunnen jullie wel invullen. Het is onacceptabel."

Olivier Boscagli was er afgelopen weekend niet bij wegens een blessure, maar de verwachting is dat de Monegask wel kan starten RKC. Hij heeft volgens het Eindhovens Dagblad ‘serieuze vorderingen’ gemaakt op de training.

Het hart van de verdediging lijkt gevormd te worden door Jerdy Schouten en Boscagli. Door de afwezigheid van Sergiño Dest en Mauro Júnior zijn Ryan Flamingo (rechts) en Fredrik Oppegard (links) de backs van dienst.

Op het middenveld lijkt er weinig te veranderen. Joey Veerman is de aangewezen controleur en ziet de middelste linie gecompleteerd worden door Malik Tillman en Ismael Saibari. Guus Til, die tegen Feyenoord vlak na zijn invalbeurt de 3-3 maakte, lijkt opnieuw genoegen te moeten nemen met een invalbeurt.

Ook voorin zal Bosz geen wijzigingen doorvoeren. Aanvoerder Luuk de Jong staat in de punt van de aanval en wordt vanaf de zijkanten bijgestaan door Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links). Dat houdt in dat onder meer Couhaib Driouech en Ricardo Pepi op de bank beginnen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Flamingo, Schouten, Boscagli, Oppegard; Tillman, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.