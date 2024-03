Vermoedelijke opstelling PSV: gaat Bosz de herstelde Veerman direct opstellen?

PSV kan woensdag in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund weer beschikken over Joey Veerman, zo werd dinsdag duidelijk. Een flinke meevaller voor trainer Peter Bosz, al is het nog maar de vraag of de middenvelder daadwerkelijk aan de aftrap zal verschijnen. Ismael Saibari is niet meegereisd naar Dortmund.

PSV speelde drie weken geleden met 1-1 gelijk tegen Dortmund en maakt dus nog altijd een goede kans om door te stoten naar de kwartfinales. In de heenwedstrijd was Veerman er gewoon bij en toen maakte hij een prima indruk. De laatste duels moest hij echter missen wegens een blessure, waarvan hij op tijd hersteld is om tot de wedstrijdselectie te behoren voor de kraker in Duitsland.

Het is nog onzeker of Veerman daadwerkelijk aan de aftrap zal staan, maar de verwachting is dat hij op tijd zal worden klaargestoomd. Verder zal Jerdy Schouten vermoedelijk centraal achterin spelen, waardoor er vier opties overblijven om naast Veerman op het middenveld te spelen: Isaac Babadi, Mauro Júnior, Malik Tillman en Guus Til.

Met Bosz aan het roer zijn de opstellingen soms moeilijk te voorspellen. De oefenmeester kiest er doorgaans voor om zeer aanvallend te spelen, al lijkt er tegen Dortmund wel behoefte aan minimaal één verdedigend ingestelde middenvelder. Mauro Júnior zou daarom zomaar aan de aftrap kunnen staan. Het voetballend vermogen van Malik Tillman gaat vermoedelijk de doorslag geven op de 10-positie, waardoor Guus Til buiten de boot valt.

Johan Bakayoko begon afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles op de bank omdat hij rust kreeg. Wel viel de Belg halverwege de tweede helft in. "Hij moet even wat frisheid terugvinden en ik heb hem wat rust gegeven", verklaarde Bosz na afloop van het met 0-1 gewonnen duel in Deventer. "Langzaam maar zeker groeien we weer toe naar onze beste vorm. Niet alles gaat goed, maar de energie is er wel.”

Bakayoko wordt dan ook gewoon aan de aftrap verwacht in het Signal Iduna Park, waar Luuk de Jong in de punt van de aanval zal staan. Op links zal Hirving Lozano zijn opwachting maken. Achterin gaat de basisplaats van Schouten, die naast Olivier Boscagli staat, ten koste van André Ramalho. Walter Benítez is de doelman van PSV, terwijl Jordan Teze (rechts) en Sergiño Dest (links) de backposities bekleden.

Borussia Dortmund

Dortmund-trainer Edin Terzic kan woensdagavond niet beschikken over Nico Schlotterbeck, die in de heenwedstrijd tegen een fatale gele kaart aanliep. De kans is bijzonder groot dat Mats Hummels hem vervangt n het hart van de verdediging, zo bleek uit de woorden van Terzic. "Geen enkele speler heeft de garantie dat hij speelt, maar Mats maakt woensdagavond een grote kans omdat hij een geweldige speler is."

Vermoedelijke opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Sancho; Füllkrug.

Vermoedelijke opstelling PSV:, Benítez; Teze, Schouten, Ramalho, Dest, Veerman, Tillman, Mauro Júnior; Bakayoko, De Jong, Lozano.

