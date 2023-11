Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot heeft extra joker terug bij selectie

Zaterdag, 25 november 2023 om 08:20 • Wessel Antes

Yankuba Minteh keert zaterdagmiddag terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De negentienjarige buitenspeler moest de afgelopen vijf duels van de regerend landskampioen missen, maar zit tegen Excelsior (om 16:30 uur) weer op de bank. Arne Slot geeft tegen de stadgenoot uit Kralingen de voorkeur aan Igor Paixão en Luka Ivanusec op de flanken. Oranje-international Lutsharel Geertruida is fit genoeg om te starten.

De zesvoudig international van het Nederlands elftal moest het trainingskamp tijdens de afgelopen interlandperiode vroegtijdig verlaten wegens een blessure. Daardoor miste Geertruida de gewonnen interlands tegen Ierland (1-0) en Gibraltar (0-6). Tegen Excelsior is de Rotterdammer echter ‘gewoon’ inzetbaar.

Dat geldt niet voor Alireza Jahanbakhsh, die tijdens de laatste overwinning van Feyenoord (1-0 tegen AZ) nog kon rekenen op een basisplaats. De international van Iran raakte geblesseerd tijdens de 4-0 zege op Hong Kong. Het herstel van zijn hamstringblessure kan langere tijd in beslag nemen.

Daartegenover staat de terugkeer van Minteh, die net als Gernot Trauner en Ivanusec geen hele wedstrijd kan spelen. In tegenstelling tot zijn teamgenoten zal hij niet in de basis starten, zo onthulde Slot tijdens de persconferentie. “Dat is een mooi voorbeeld van wanneer spelers een aantal weken midden in het seizoen missen. Dat ze dan weliswaar weer op het trainingsveld staan en beschikbaar zijn, maar nog niet klaar zijn om drie keer drie wedstrijden in de week negentig minuten te spelen.”

“Minteh is daar een voorbeeld van, maar Gernot Trauner en Luka Ivanusec ook”, aldus Slot. “Dat zullen we per dag moeten bepalen en we zullen er ook goed over na moeten denken hoe we dat, als het om deze drie spelers gaat, qua speeltijd in gaan vullen.” Na de wedstrijd in Kralingen wachten komende week twee cruciale thuisduels met Atlético Madrid en PSV.

Slot zal hopen dat Feyenoord geen al te lastige middag krijgt in het Van Donge & De Roo Stadion, al is hij gewaarschuwd. Excelsior is goed gestart in de Eredivisie en bezet momenteel de zevende plaats op de ranglijst. Onder meer Ajax (2-2) en AZ (1-1) wisten eerder niet te winnen in Kralingen. De wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord is zaterdag live te volgen op ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Widell, Nieuwpoort, Zagré; El Yaakoubi, Baas, Sandra; Lamprou, Parrott, Driouech.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Paixão, Gimenez, Ivanusec.