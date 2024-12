Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Santiago Gimenez klaar voor basisrentree

Feyenoord gaat zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk, waar het de druk op concurrenten FC Utrecht en Ajax verder kan opvoeren. Trainer Brian Priske kan voorlopig geen beroep doen op Jordan Lotomba. Daartegenover staat dat Santiago Gimenez klaar is voor een basisplaats. Het duel begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN.

Vrijdag maakte Feyenoord bekend dat Lotomba een breuk in zijn onderbeen heeft opgelopen. De Zwitser is inmiddels al geopereerd en de komende maanden niet inzetbaar. De rechtsback raakte eerder deze week geblesseerd op de training.

Julián Carranza, die kampt met een kuitblessure, komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Die tegenvaller kan worden opgevangen door Gimenez, die klaar is voor zijn rentree in de basis. “Santiago is beschikbaar voor de selectie”, liet Priske weten.

“We moeten wel nog bepalen of hij zal starten vanaf de aftrap. Santi is klaar om te starten en uiteraard luisteren we goed naar hem. Ook mentaal is hij er klaar voor”, aldus Priske.

Feyenoord zal het in Waalwijk wel nog moeten doen zonder Hugo Bueno, zo vertelde Priske. “Hugo heeft vandaag zijn eerste groepstraining gehad, maar hij is tegen RKC niet beschikbaar. Hij is zeker op de goede weg en we hopen dat hij in de laatste weken van het jaar nog zijn inbreng kan geven.”

Ibrahim Osman heeft zich weer aangesloten bij de groepstraining, waaraan hij weer volledig meedoet. Quilindschy Hartman, Ayase Ueda en Jeyland Mitchell volgen nog een aangepast herstelprogramma.

Timon Wellenreuther zal onder de lat staan bij Feyenoord. Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal zijn de aangewezen verdedigers. Gernot Trauner wordt naar alle waarschijnlijkheid gespaard voor het Champions League-duel met Sparta Praag, aanstaande woensdag.

Op het middenveld keert Antoni Milambo terug in de basis. Het talentvolle jeugdproduct van de Rotterdammers wordt bijgestaan door Quinten Timber en Hwang In-beom. Voorin wordt Gimenez geflankeerd door Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.