Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske kan beschikken over Trauner en Bueno

Feyenoord neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen Sparta Praag. Trainer Brian Priske kan tegen de Tsjechen beschikken over zowel Gernot Trauner als Hugo Bueno, en beide verdedigers lijken klaar voor hun basisrentree voor de wedstrijd die om 21.00 uur begint en wordt uitgezonden op Ziggo Sport.

Trauner miste afgelopen weekend het duel met RKC Waalwijk, omdat de Oostenrijker zich niet helemaal fit voelde en de laatste training voor de wedstrijd in Noord-Brabant (2-3) moest laten schieten. Op de vraag of Trauner kan starten, vertelt Priske knikkend: "Dat zullen we morgen zien. Als hij beschikbaar is, is hij beschikbaar."

De verslaggever, Sinclair Bischop van ESPN, stelt dat een trainer soms weet of een speler slechts als invaller kan worden ingezet. "Dat is waar, maar Gernot is niet lang weggeweest", reageert Priske. "Het is anders als spelers er vijf of zes weken uit hebben gelegen." Trauner deed anderhalve week geleden nog negentig minuten mee tegen Fortuna Sittard (1-1).

"Gernot is er absoluut klaar voor om heel veel minuten te maken. We zullen keuzes moeten maken betreffende de opstelling. Ook kijkend naar de tegenstander." Priske houdt daarbij ook rekening met de rechtsbackpositie. Jordan Lotomba is langdurig geblesseerd, Givairo Read is niet speelgerechtigd en Bart Nieuwkoop houdt het niet altijd negentig minuten vol.

"Ik heb mijn lesje wel geleerd", lacht Priske. "Ik heb altijd een plan B en C klaarliggen, misschien zelfs D." De verwachting is dat Trauner het hart van de defensie zal vormen met Dávid Hancko en dat Bueno op links de plek van Gijs Smal inneemt. Nieuwkoop lijkt in ieder geval te starten als rechtsback.

Antoni Milambo viel tegen RKC geblesseerd uit, maar na afloop van dat duel gaf Priske al te kennen dat de blessure meevalt. De aanvallende middenvelder was aanwezig op de afsluitende training en als alles volgens plan verloopt, zal hij op 10 starten. Achter controleurs Quinten Timber en Hwang In-beom.

Voorin maakt Santiago Gimenez zich op voor zijn tweede basisplaats op rij. De van een hamstringblessure herstelde Mexicaan hield het tegen RKC een uur vol, voor hij werd afgelost door Ibrahim Osman. Laatstgenoemde lijkt nog even te moeten wachten op zijn basisrentree, onder meer omdat Anis Hadj Moussa in goede vorm verkeert. Igor Paixão start vanaf links.

Ayase Ueda, Julián Carranza en Quilindschy Hartman zijn er zeker niet bij. Mogelijk maakt Jeyland Mitchell zijn rentree in de wedstrijdselectie. De Costa Ricaanse verdediger trainde dinsdag mee en zit mogelijk bij de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.