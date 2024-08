Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Justin Bijlow of Timon Wellenreuther?

Bekerwinnaar Feyenoord van nieuwbakken trainer Brian Priske reist komende zondag af naar het Philips Stadion in Eindhoven. Daar wordt het duel om de Johan Cruijff Schaal gespeeld, waarin landskampioen PSV de tegenstander is. Dit is hoe Voetbalzone denkt dat Feyenoord gaat spelen!

Priske wilde tijdens het persmoment in Zeist niets weggeven over welke doelman hij gaat opstellen tegen PSV. “Het wordt iemand met twee handschoenen om zijn handen. Ik weet het zelf wel, maar deel het uiteraard nog niet met jullie. Het is belangrijk om eerst mijn team de opstelling te vertellen.”

“Uiteindelijk zit er ook een trainer (Peter Bosz, red.) naast mij die dingen kan voorbereiden, dus het is volgens mij best normaal dat jullie zondag 1,5 uur voor de wedstrijd de opstelling ontvangen”, aldus Priske. VZ verwacht dat Bijlow in Eindhoven de kans krijgt van de Deen.

De driemansdefensie zal worden gevormd door Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen en Dávid Hancko. Routinier Gernot Trauner is nog herstellende van een blessure die hij opliep tijdens het EK.

Bart Nieuwkoop en Marcos López moeten de vleugels bestrijken namens Feyenoord. Ramiz Zerrouki en toptalent Gjivai Zechiël (20) lijken te gaan spelen als controleurs op het middenveld. Quinten Timber lijkt nog niet fit genoeg om te starten.

Voorin lijken Santiago Gimenez en Igor Paixão zekerheidjes in de basiself van Priske. Calvin Stengs zal zijn elftal hoogstwaarschijnlijk completeren vanaf de rechterflank, al moet nog blijken of hij kan starten.

Priske onthulde vrijdag al wel dat Geertruida de aanvoerdersband gaat dragen bij Feyenoord. Wie de vaste aanvoerder wordt bij de Rotterdammers, is vooralsnog onbekend. De wedstrijd tussen PSV en Feyenoord begint zondagavond om 18:00 uur en is live te zien op ESPN.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Beelen, Hancko; Nieuwkoop, Zerrouki, Zechiël, López; Stengs, Gimenez, Paixão.

Afwezigen bij Feyenoord: Gernot Trauner (bovenbeenblessure), Quilindschy Hartman (kruisbandblessure), Gijs Smal (kuitblessure) en Julián Carranza (bovenbeenblessure).

