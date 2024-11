Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske puzzelt richting Manchester City

Feyenoord hervat de Eredivisie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Brian Priske kan niet beschikken over onder meer Justin Bijlow en Quinten Timber, maar kreeg ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Het duel in De Kuip begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Timber kampte voor de interlandbreak al met enkelklachten, maar werd desondanks opgeroepen voor het Nederlands elftal. De klachten hielden aan, Timber speelde geen minuut voor Oranje en moet nu Heerenveen-thuis missen. De middenvelder is er dinsdag, tegen Manchester City, normaliter wel weer bij.

Bijlow ligt er vermoedelijk niet lang uit. De goalie, die kampt met een lichte spierblessure, trainde donderdag en vrijdag mee. Priske wil echter geen risico nemen met de blessuregevoelige Rotterdammer. Timon Wellenreuther staat derhalve onder de lat tegen Heerenveen.

Naast Timber en Bijlow kan Priske ook niet beschikken over Ayase Ueda, Ibrahim Osman, Santiago Gimenez en Jordan Lotomba. Daartegenover staat de terugkeer in de wedstrijdselectie van Chris-Kévin Nadje, Julián Carranza, Antoni Milambo en Calvin Stengs.

De verdediging van de Rotterdammers zal vermoedelijk bestaan uit Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Hugo Bueno. Gernot Trauner is hersteld van ziekte en zit in de wedstrijdselectie, maar wordt vermoedelijk gespaard voor de Champions League-kraker tegen Man City.

Op het middenveld ligt het in de lijn der verwachting dat Ramiz Zerrouki de vervanger is van Timber. De Algerijn scoorde voor de interlandbreak tegen Almere City en speelde vorige week negentig minuten mee tegen Equatoriaal-Guinee. Hwang In-beom en nummer 10 Antoni Milambo completeren deze linie.

Voorin komt de terugkeer van Carranza op precies op het juiste moment, gezien de afwezigheid van Gimenez en Ueda. Anis Hadj Moussa is andermaal de vervanger van Osman, terwijl Igor Paixão vanaf de linkerkant voor dreiging moet zorgen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Zerrouki; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.