Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske moet noodgedwongen puzzelen

Vier dagen na de 1-3 nederlaag tegen Red Bull Salzburg krijgt Feyenoord de kans om toch nog met een vrolijk gevoel de interlandbreak in te gaan. Trainer Brian Priske heeft te maken met de nodige blessures in zijn selectie en zal moeten improviseren. Het duel in Flevoland begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 2.

Het is vooralsnog een week om snel te vergeten voor Feyenoord, dat Ibrahim Osman en Jordan Lotomba nog voor rust zag afhaken tegen Salzburg. Zij zijn niet inzetbaar tegen Almere en dat geldt ook voor Antoni Milambo, die te maken heeft met een aantal pijntjes.

Zij hebben zich in de toch al volle ziekenboeg gemeld. Justin Bijlow, Santiago Gimenez, Quilindschy Hartman, Calvin Stengs en Ayase Ueda zijn al langere tijd niet beschikbaar. Verder ‘hoopt’ Priske dat Julián Carranza kan starten en speelt aanvoerder Quinten Timber, die bovendien op scherp staat, al een tijdje niet vrijuit door fysieke klachten.

Al met al staat Priske voor een flinke uitdaging tegen Almere. Zeker lijkt wel dat Timon Wellenreuther het doel verdedigt, al stond de Duitser met een fout aan de basis van de 0-1 van Salzburg.

Rechts achterin valt de keuze van Priske vermoedelijk op de ervaren Bart Nieuwkoop, al is Givairo Read ook een serieuze kanshebber. Gernot Trauner lijkt gespaard te worden, wat Thomas Beelen een basisplaats oplevert. Dávid Hancko en Hugo Bueno completeren de verdediging.

Op het middenveld zal de opgelapte Timber zijn team bij de hand moeten nemen. Hij vormt die linie met Hwang In-beom en Chris-Kévin Nadje. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Luka Ivanusec en Gjivai Zechiël.

Voorin is het de vraag of Carranza op tijd fit zal zijn. De Argentijn deed deels mee aan de groepstraining en lijkt Almere-uit op het nippertje te halen. Door de afwezigheid van Osman krijgt Anis Hadj Moussa de kans. De Algerijn wordt beloond voor zijn sterke invalbeurt tegen Salzburg. Igor Paixão start op links.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Bueno; Hwang, Nadje, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.